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Выжигание сухой растительности может обойтись в 40 «базовых»
20.03.2020 12:49 — Разное | Навiны Камянеччыны
Источник материала: Навiны Камянеччыны>
Ежегодно с наступлением весны работники МЧС сталкиваются с увеличением количества пожаров, возникающих в результате выжигания сухой растительности, а также разведения костров и сжигания мусора. В 2020-м спасатели выезжали на тушение сухой растительности и мусора уже 10 раз!
Райотдел МЧС напоминает: за выжигание сухой растительности, трав на корню, а также стерни и пожнивных остатков на полях либо непринятие мер по ликвидации палов предусмотрено наложение штрафа в размере от 10 до 40 базовых величин.
С целью недопущения фактов выжигания сухой травы, спасатели организуют ежедневные рейды по пожароопасным участкам района.
Уважаемые граждане! В виду наступления ранней весны, при уборке, а также при проведении сельскохозяйственных работ на своих земельных участках, чтобы исключить вероятность возникновения пожара, соблюдайте элементарные правила пожарной безопасности:
При обнаружении неконтролируемого горения, немедленно звоните в службу спасения по телефонам 101 или 112, а также примите меры по его тушению. При невозможности потушить горение своими силами, отходите в безопасное место.
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Ежегодно с наступлением весны работники МЧС сталкиваются с увеличением количества пожаров, возникающих в результате выжигания Сообщение Выжигание сухой...
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