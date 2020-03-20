Выжигание сухой растительности может обойтись в 40 «базовых»

Источник материала: Навiны Камянеччыны

Ежегодно с наступлением весны работники МЧС сталкиваются с увеличением количества пожаров, возникающих в результате выжигания сухой растительности, а также разведения костров и сжигания мусора. В 2020-м спасатели выезжали на тушение сухой растительности и мусора уже 10 раз!

Райотдел МЧС напоминает: за выжигание сухой растительности, трав на корню, а также стерни и пожнивных остатков на полях либо непринятие мер по ликвидации палов предусмотрено наложение штрафа в размере от 10 до 40 базовых величин.

С целью недопущения фактов выжигания сухой травы, спасатели организуют ежедневные рейды по пожароопасным участкам района.

Уважаемые граждане! В виду наступления ранней весны, при уборке, а также при проведении сельскохозяйственных работ на своих земельных участках, чтобы исключить вероятность возникновения пожара, соблюдайте элементарные правила пожарной безопасности:

во избежание перехода огня с одного строения на другое, очистите от мусора и сухой травы дворовую территорию;

не выжигайте сухую растительность;

не производите бесконтрольное сжигание мусора и разведение костров;

помните, что сжигать мусор можно только в безветренную погоду на расстоянии не ближе 10 метров от строений, 20 – до леса, 30 метров – до скирд сена или соломы. При этом обязательно окопайте место костра, запаситесь водой и лопатой. Чтобы огонь не натворил бед, не оставляйте его без присмотра. Уходя, затушите угли до полного прекращения тления;

не разрешайте детям баловаться со спичками, а также не бросайте горящие спички и окурки куда попало;

не разбрасывайте стеклянную посуду, которая в солнечную погоду может сфокусировать луч и воспламенить сухую растительность.

При обнаружении неконтролируемого горения, немедленно звоните в службу спасения по телефонам 101 или 112, а также примите меры по его тушению. При невозможности потушить горение своими силами, отходите в безопасное место.



