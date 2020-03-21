Поздравления с Днем работников бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)





Уважаемые работники и ветераны труда бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства Ганцевщины!

Примите сердечные поздравления с вашим профессиональным праздником.

Вы выбрали для себя нелегкую, беспокойную, ответственную, но необходимую людям работу. В ее основе – внимательное отношение к человеку, его проблемам, среди которых нет второстепенных и неважных. От вашего профессионализма зависит настроение, работоспособность, а нередко и здоровье ганцевчан, уют и комфорт в наших домах, чистота и порядок на улицах района.

Выражаем вам глубокую благодарность за то, что вы стремитесь идти в ногу со временем, планомерно проводите работу по снижению производственных затрат, модернизации и оптимизации своих предприятий. Уверены, что вы и впредь будете проявлять высокий профессионализм, добросовестность и творческое отношение к делу.

Желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов в труде.

2020 год – юбилейный для районного жилищно-коммунального хозяйства. За 80-летнюю историю становления и развития предприятия многое изменилось, но сохранилось главное – вы всегда работаете на благо населения. С праздником! Успехов в дальнейшей деятельности, движения только вперед уверенными и твердыми шагами!

Районный исполнительный комитет.

Районный Совет депутатов.

Уважаемые работники и ветераны

КУМПП ЖКХ «Ганцевичское РЖКХ»!

Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем работников бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства. От всей души желаем вам мудрости, упорства и бесконечного терпения. Пусть уверенность в своих силах не покидает вас никогда, а поддержка коллег помогает преодолевать все препятствия на пути к поставленным целям. Здоровья, счастья, мира и благополучия вам и вашим семьям!

Администрация и профсоюзный комитет.

Уважаемые работники, а также ветераны

КУП по ОУ «Ганцевичский РКБО»!

Примите поздравления с профессиональным праздником. Пусть вам работается легко и успешно, каждый день несет что-то новое, жизненный путь будет чистым и светлым. Желаем всем оптимизма, уверенности в будущем, счастья, крепкого здоровья, мира и добра.

Администрация, профсоюзный комитет.

Віншуем шаноўных работнікаў бытавога абслугоўвання і жыллёва-камунальнай гаспадаркі з прафесійным святам!

Разам з пажаданнямі здароўя, дабрабыту і шчасця ў кожную сям’ю выказваем словы ўдзячнасці за шчырае ўзаемаразуменне і шчодрае супрацоўніцтва. Нягледзячы на тое, што ў вас шмат неадкладных спраў, спрэчных сітуацый з кліентамі, штодзённых клопатаў і праблем, нам вы ніколі не кажаце «не» і дапамагаеце з усёй душою.

Са святам вас! Няхай вам лёгка будзе забяспечваць жыхарам раёна камфортнае жыццё, хай будзе матэрыяльны прыбытак, а поспех, удача стануць вашымі пастаяннымі і надзейнымі спадарожнікамі.

З павагай калектыў рэдакцыі раённай газеты «Савецкае Палессе».

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