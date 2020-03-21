Источник материала: Нясвижскiя навiны

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В рамках межведомственной профилактической акции «Дружим с Законом!»

Проблема подростков-правонарушителей в современном обществе — одна из самых сложных и противоречивых. К сожалению, не каждый юный гражданин осознает, какие совершаемые им деяния ведут к тяжелым и трудно исправимым последствиям. Поэтому в целях приобщения школьников к правовой культуре, посредством расширения кругозора в области прав и законности, умения пользоваться своими правами гражданина Республики Беларусь, а также при помощи формирования у детей и подростков коммуникативных навыков и толерантного сознания, определяющего устойчивость поведения в обществе, уважение к законам государства, в рамках межведомственной профилактической акции «Дружим с Законом!» в Карцевичской СШ был реализован социальный проект «Адвокат для ребят», организаторами которого выступили автор этих строк и педагог-психолог Александра Санько.

В своей работе специалисты социально-педагогической и психологической службы руководствовались девизом «Предупредить, а если случилось — помочь!». Ведь самое главное — не сделать больно, не обмануть, не обидеть и — помочь.

В центре внимания оказались вопросы формирования у молодежи осознанного законопослушного поведения, привития им духовных и нравственных ценностей, стремления к здоровому образу жизни. Посредством проекта мы напомнили ребятам об административной и уголовной ответственности несовершеннолетних. На примере жизненных ситуаций разобрали, в чем отличие между понятиями «проступок», «правонарушение» и «преступление».

Для школьников работала книжная выставка, где каждый имел возможность детально познакомиться с основным законом страны — Конституцией, Конвенцией о правах ребенка, Уголовным кодексом и Кодексом об административных правонарушениях Республики Беларусь.

Наталья КУЛЬЧИЦКАЯ,

педагог социальный ГУО «Карцевичская средняя школа».