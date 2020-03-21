Видеть искусство в каждом ребенке

Источник материала: Навiны Камянеччыны

Образцовый кружок изобразительного искусства «Вясёлкавая мазаіка» Беловежского дома культуры в третий раз подтвердил свое звание. Сегодня в нем занимаются более 30 детей, которых приобщает к искусству художественный руководитель Татьяна Навоша.

Ее коллеги говорят, что Татьяна в одинаковой мере – талантливая художница и талантливый педагог. Она искренне верит, что в каждом ребенке есть творческие способности. И каждый день художница ищет их в детях и помогает развить. Она учит юных беловежцев мыслить нестандартно и широко, видеть красоту жизни не глазами, а сердцем.

Ее ученики – лауреаты и победители множества конкурсов районного, областного, республиканского и международного масштабов. Самой же Татьяне неоднократно выражались благодарности как педагогу.

Но больше о ее заслугах расскажут выпускники, связавшие свои жизни с изобразительным искусством. Бывшие ученики сегодня преподают в школах искусств, работают архитекторами и дизайнерами. И бывая на малой родине, не забывают о своем учителе, заходят и благодарят за те знания и навыки, которые им привила Татьяна Навоша.

…И пока работы юных художниц Анастасии Валуевич, Татьяны Лесик и Алеси Супрунчик, победившие в районном этапе конкурса «След войны истории моей семьи и моей страны», ожидают результатов на областном, поздравляем всех ребят кружка «Вясёлкавая мазаіка» с очередным подтверждением звания и желаем дальнейших творческих успехов.

Анастасия ЯНКИНА.