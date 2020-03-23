Источник материала: Вороновская газета





Авиакомпания «Белавиа» приостановила полеты в Санкт-Петербург и Калининград, сообщает БЕЛТА со ссылкой на аккаунт авиаперевозчика Facebook.

Полеты в эти два города прекращены с 23 марта по 10 апреля.

В связи с постоянно изменяющейся ситуацией «Белавиа» просит проверять обновления на сайте авиакомпании.

Возврат средств, изменение даты вылета или переоформление маршрута в Москву на отмененные рейсы можно будет сделать до 31 декабря 2020 года.

Обратиться в кассы, представительства авиакомпании, а также в службу поддержки по данному вопросу можно будет в любое время до конца года, в том числе после предполагаемой даты полета. Изменение даты вылета возможно только один раз.

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