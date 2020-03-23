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«Белавиа» приостановила полеты в Санкт-Петербург и Калининград

23.03.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

«Белавиа» приостановила полеты в Санкт-Петербург и Калининград

Авиакомпания «Белавиа» приостановила полеты в Санкт-Петербург и Калининград, сообщает БЕЛТА со ссылкой на аккаунт авиаперевозчика Facebook.

Полеты в эти два города прекращены с 23 марта по 10 апреля.

В связи с постоянно изменяющейся ситуацией «Белавиа» просит проверять обновления на сайте авиакомпании.

Возврат средств, изменение даты вылета или переоформление маршрута в Москву на отмененные рейсы можно будет сделать до 31 декабря 2020 года.

Обратиться в кассы, представительства авиакомпании, а также в службу поддержки по данному вопросу можно будет в любое время до конца года, в том числе после предполагаемой даты полета. Изменение даты вылета возможно только один раз.

https://www.belta.by

 
 
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Авиакомпания «Белавиа» приостановила полеты в Санкт-Петербург и Калининград, сообщает БЕЛТА со ссылкой на аккаунт авиаперевозчика Facebook. Полеты в эти два города...
 
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