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«Белавиа» приостановила полеты в Санкт-Петербург и Калининград
23.03.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Авиакомпания «Белавиа» приостановила полеты в Санкт-Петербург и Калининград, сообщает БЕЛТА со ссылкой на аккаунт авиаперевозчика Facebook.
Полеты в эти два города прекращены с 23 марта по 10 апреля.
В связи с постоянно изменяющейся ситуацией «Белавиа» просит проверять обновления на сайте авиакомпании.
Возврат средств, изменение даты вылета или переоформление маршрута в Москву на отмененные рейсы можно будет сделать до 31 декабря 2020 года.
Обратиться в кассы, представительства авиакомпании, а также в службу поддержки по данному вопросу можно будет в любое время до конца года, в том числе после предполагаемой даты полета. Изменение даты вылета возможно только один раз.
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Авиакомпания «Белавиа» приостановила полеты в Санкт-Петербург и Калининград, сообщает БЕЛТА со ссылкой на аккаунт авиаперевозчика Facebook. Полеты в эти два города...
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