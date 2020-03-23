ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

На Гродненщине пройдет родительское онлайн-собрание

23.03.2020 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

На Гродненщине пройдет родительское онлайн-собрание

26-27 марта на сайте областного института развития образования groiro.by пройдет родительское онлайн-собрание.

Одной из обсуждаемых тем станет профилактика наркомании в молодежной среде. Во время таких диалогов молодым людям рассказывают не только о вреде употребления наркотических средств, но и об ответственности, которая за это наступает.

В преддверии весенних школьных каникул специалисты обратят внимание и на темы «Безопасность детей на дороге», «Формирование дружественной среды в учреждениях образования. Профилактика буллинга».

К обсуждению поднимаемых родителями вопросов будут привлечены представители заинтересованных ведомств.   

Преимущество таких онлайн-собраний в том, что, во-первых, родитель сразу получает ответ на свой вопрос, а во-вторых, это значительно экономит время.

https://grodnonews.by/

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
26-27 марта на сайте областного института развития образования groiro.by пройдет родительское онлайн-собрание. Одной из обсуждаемых тем станет профилактика наркомании...
 
Новости дня
Новости разные
 
Барселона рассматривает продажу одного из своих самых дорогостоящих игроков
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
23.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика