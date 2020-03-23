На Гродненщине пройдет родительское онлайн-собрание

Источник материала: Вороновская газета





26-27 марта на сайте областного института развития образования groiro.by пройдет родительское онлайн-собрание.

Одной из обсуждаемых тем станет профилактика наркомании в молодежной среде. Во время таких диалогов молодым людям рассказывают не только о вреде употребления наркотических средств, но и об ответственности, которая за это наступает.

В преддверии весенних школьных каникул специалисты обратят внимание и на темы «Безопасность детей на дороге», «Формирование дружественной среды в учреждениях образования. Профилактика буллинга».

К обсуждению поднимаемых родителями вопросов будут привлечены представители заинтересованных ведомств.

Преимущество таких онлайн-собраний в том, что, во-первых, родитель сразу получает ответ на свой вопрос, а во-вторых, это значительно экономит время.

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