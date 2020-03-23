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На Гродненщине пройдет родительское онлайн-собрание
23.03.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
26-27 марта на сайте областного института развития образования groiro.by пройдет родительское
Одной из обсуждаемых тем станет профилактика наркомании в молодежной среде. Во время таких диалогов молодым людям рассказывают не только о вреде употребления наркотических средств, но и об ответственности, которая за это наступает.
В преддверии весенних школьных каникул специалисты обратят внимание и на темы «Безопасность детей на дороге», «Формирование дружественной среды в учреждениях образования. Профилактика буллинга».
К обсуждению поднимаемых родителями вопросов будут привлечены представители заинтересованных ведомств.
Преимущество таких онлайн-собраний в том, что, во-первых, родитель сразу получает ответ на свой вопрос, а во-вторых, это значительно экономит время.
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26-27 марта на сайте областного института развития образования groiro.by пройдет родительское онлайн-собрание. Одной из обсуждаемых тем станет профилактика наркомании...
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