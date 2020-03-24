Продажи семиместного кроссовера Geely HaoYue начнутся этим летом

Источник материала: Tut.by

Как и ожидалось, компания Geely провела у себя на родине премьеру нового кроссовера HaoYue, анонсированного в конце прошлой недели. Китайцы показали полноценные фотографии салона машины, однако в остальном информации о HaoYue по-прежнему мало.





Напомним, что в длину HaoYue («Хаоюэ») насчитывает 4835 мм, ширина достигает 1900 мм, а колесная база — 2815 мм. Из прочих параметров называется также дорожный просвет 19 см. В «базе» у всех версий кроссовера будут светодиодные фары (топовые комплектации получат матричную оптику с 76 диодами в каждом блоке), также покупатели смогут выбирать между пяти- и семиместным исполнением салона.









Обещан и богатый список оборудования, который включает 6 подушек безопасности, виртуальную комбинацию приборов, адаптивный круиз-контроль, климат-контроль, систему кругового обзора и панорамную крышу со сдвижной стеклянной секцией. Колесные диски — диаметром 17 или 18 дюймов.





В техническом плане новинка унифицирована с минивэном Jiaji . Для «паркетника» заявлены два бензиновых турбодвигателя — это 1,5-литровый агрегат с тремя цилиндрами (177 л.с.) и 184-сильная «четверка» объемом 1,8 л. Крутящий момент в обоих случаях равен 300 Нм, при этом младшая версия будет также доступна с мягкогибридной системой с компактным стартер-генератором. Коробки передач — 6-ступенчатый «автомат» и 7-ступенчатый «робот» с двумя сцеплениями. Стандартный привод — на переднюю ось, вопрос о появлении полноприводной трансмиссии пока остается открытым.





У китайских дилеров HaoYue появится этим летом. По традиции, на внешних рынках кроссовер будет использовать другое имя, но точных сроков экспортных поставок в Geely пока не называют.