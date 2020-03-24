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Продажи семиместного кроссовера Geely HaoYue начнутся этим летом
Источник материала: Tut.by
Как и ожидалось, компания Geely провела у себя на родине премьеру нового кроссовера HaoYue,
Напомним, что в длину HaoYue («Хаоюэ») насчитывает 4835 мм, ширина достигает 1900 мм, а колесная база — 2815 мм. Из прочих параметров называется также дорожный просвет 19 см. В «базе» у всех версий кроссовера будут светодиодные фары (топовые комплектации получат матричную оптику с 76 диодами в каждом блоке), также покупатели смогут выбирать между пяти- и семиместным исполнением салона.
Обещан и богатый список оборудования, который включает 6 подушек безопасности, виртуальную комбинацию приборов, адаптивный круиз-контроль, климат-контроль, систему кругового обзора и панорамную крышу со сдвижной стеклянной секцией. Колесные диски — диаметром 17 или 18 дюймов.
В техническом плане новинка унифицирована с минивэном
У китайских дилеров HaoYue появится этим летом. По традиции, на внешних рынках кроссовер будет использовать другое имя, но точных сроков экспортных поставок в Geely пока не называют.
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Компания Geely провела у себя на родине премьеру нового кроссовера HaoYue, анонсированного в конце прошлой недели.
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