ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Единый день безопасности дорожного движения пройдет 27 марта

26.03.2020 — Разное | Маяк Преднепровья  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Маяк Преднепровья

Единый день безопасности дорожного движения пройдет 27 мартаЕдиный день безопасности дорожного движения, направленный на пропаганду использования средств пассивной безопасности, пройдет 27 марта по всей республике под таким девизом «Пристегнись к безопасности!»
 
Законодательные нормы обязывают едущих в автомобилях пользоваться ремнями безопасности, напоминают в УГАИ УВД облисполкома. За управление транспортным средством водителем, не пристегнутым ремнем безопасности или перевозящим пассажиров с не пристегнутыми ремнями безопасности, предусмотрен штраф в размере до 1 базовой величины. За неиспользование пассажирами ремней безопасности при движении – штраф от 1 до 3 БВ. За повторное в течение года игнорирование водителем использования ремня безопасности – штраф от 2 до 5 БВ.
 
— Использование ремней безопасности смягчает тяжесть последствий ДТП, тяжесть травм, получаемых водителем и пассажирами, — отмечают в УГАИ УВД облисполкома. — Причем жизненная необходимость применения ремней безопасности неоднократно доказана. Не пристегнувшись ремнем безопасности, человек значительно увеличивает степень своего риска погибнуть либо получить серьёзные травмы в случае аварии.

mogilevnews.by

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Единый день безопасности дорожного движения, направленный на пропаганду использования средств пассивной безопасности, пройдет 27 марта по всей республике под...
 
Новости дня
Новости разные
 
Вблизи Юрьево сгорело 0,7 га сухой растительности
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
26.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика