Единый день безопасности дорожного движения пройдет 27 марта

Источник материала: Маяк Преднепровья

Единый день безопасности дорожного движения, направленный на пропаганду использования средств пассивной безопасности, пройдет 27 марта по всей республике под таким девизом «Пристегнись к безопасности!»



Законодательные нормы обязывают едущих в автомобилях пользоваться ремнями безопасности, напоминают в УГАИ УВД облисполкома. За управление транспортным средством водителем, не пристегнутым ремнем безопасности или перевозящим пассажиров с не пристегнутыми ремнями безопасности, предусмотрен штраф в размере до 1 базовой величины. За неиспользование пассажирами ремней безопасности при движении – штраф от 1 до 3 БВ. За повторное в течение года игнорирование водителем использования ремня безопасности – штраф от 2 до 5 БВ.



— Использование ремней безопасности смягчает тяжесть последствий ДТП, тяжесть травм, получаемых водителем и пассажирами, — отмечают в УГАИ УВД облисполкома. — Причем жизненная необходимость применения ремней безопасности неоднократно доказана. Не пристегнувшись ремнем безопасности, человек значительно увеличивает степень своего риска погибнуть либо получить серьёзные травмы в случае аварии.