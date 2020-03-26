Самый опасный побочный эффект парацетамола назвали учёные

Источник материала: ОНТ

Популярное обезболивающее и жаропонижающее средство обладает достаточно опасным побочным эффектом. Парацетамол может снижать артериальное давление. Об этом заявили учёные из Копенгагена, сообщает Medikforum.



Однако, как уточнили специалисты, это происходит только в тех случаях, если парацетамол вводят больному внутривенно. Именно тогда давление может на время упасть до 30 мм рт.ст. Дело в том, что метаболизм при внутривенном приёме происходит не через печень, как в случае с таблетками, а иначе.



Врачи уточнили, что здоровые люди могут принимать парацетамол как жаропонижающее средство без опасений для своего здоровья. Самое главное - не превышать дозу.

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