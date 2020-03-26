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Самый опасный побочный эффект парацетамола назвали учёные
Источник материала: ОНТ
Популярное обезболивающее и жаропонижающее средство обладает достаточно опасным побочным эффектом. Парацетамол может снижать артериальное давление. Об этом заявили учёные из Копенгагена,
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Популярное обезболивающее и жаропонижающее средство обладает достаточно опасным побочным эффектом. Парацетамол может снижать артериальное давление. Об этом...
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