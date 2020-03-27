ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Минске есть «трешка», где живет почти 20 человек. Что говорят постояльцы, хозяйка и соседи?

27.03.2020 17:28 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Квартиры с подселением, или, как их сейчас называют, с койко-местами — самый бюджетный вариант для тех, кто хочет сэкономить. Для арендодателей же это курица, несущая золотые яйца: выручка с квартиры-общежития в разы больше по сравнению с долгосрочной арендой. Так, из минской «трешки» в Заводском районе хозяйка «выжимает» как минимум 4 тысячи рублей в месяц. При этом в квартире нет шкафов, ковров, текстиля — тех простых вещей, которые создают уют. Арендаторы спят на двухъярусных кроватях, минимум по 5−6 человек в одной комнате. Для совсем уж интровертов есть вариант нижнего яруса со шторкой, но он дороже на десять рублей. Почему не все могут жить в таком жилье и кто в итоге выживает — на примере одной реальной истории.


«Не квартира, а бомжатник»

В феврале Екатерина Куделько приехала из Гомеля в Минск работать в «Яндекс.Такси». До этого она работала на заводе в родном городе, а когда предприятие стало на колени, ушла в таксистки. Когда и тут заработок снизился и не позволял уже гасить набранные кредиты, махнула в Минск и сняла жилье по первому попавшемуся объявлению в интернете — койко-место в сталинке у метро. За десять суток отдала 100 рублей.


— Было очень поздно, около одиннадцати вечера, поэтому я тихонько зашла в комнату с двухъярусными кроватями, оставила чемодан и уехала работать. Конечно, надо было сначала посмотреть эту квартиру, но женщины в комнате, куда я отнесла свой чемодан, собирались ложиться спать. Вернулась в шесть утра, немного поспала. Все, что увидела потом, было шоком: страшно запущенный туалет с неработающим смывом, рыжая от грязи ванна, на стиралке и вокруг — гора грязной одежды, а в кухне была такая антисанитария, что побрезговала пить там кофе. В общем, не квартира, а бомжатник! Там бухают, дерутся, соседи все возмущены.


Квартира, где Екатерина сняла койко-место, трехкомнатная, расположена в трехэтажной сталинке на улице Жилуновича. Комнаты хозяйка квартиры распределила так: две мужские и одна женская. Спальные места — это двухъярусные кровати, стоящие вдоль стены. Месяц проживания стоит 215 рублей с человека. На десять рублей дороже обойдется «кабинка» — нижний ярус койки со шторкой, имитирующей уют и весьма условное личное пространство.

— Представьте, в одной комнате живет строительная бригада мужиков — семь человек и… бабушка 75 лет тоже с ними. Говорю ей: «Что же это вы в женскую не идете?». Оказалось, что там все нижние ярусы заняты и ей наверх никак не взобраться, а ребята уступили. Во второй мужской комнате еще пять мест, в женской — шесть. И на почти два десятка человек только один туалет и одна ванная.


Фото предоставлено Екатериной Куделько

Екатерина говорит, что решила не испытывать нервную систему и попросила у хозяйки квартиры вернуть деньги.

— А она мне: «Так вымойте ванну, примите душ». Но эту ванну отмыть нереально, ее проще выбросить! Хозяйка сказала, что это моя проблема, раз я не могу жить в таких условиях, деньги не вернула и приказала больше ей не звонить. В итоге я осталась без денег и без жилья. Одну ночь даже пришлось ночевать в машине, пока не заработала денег. Потом сняла комнату у бабушки под честное слово.

А вот еще одна постоялица квартиры, которая не захотела представиться, не так категорична.

— Я не минчанка, живу тут с ноября, плачу 215 рублей за койку в месяц. Сейчас вот одна в комнате. Бывает, тут и на сутки снимают, и на неделю. Кому как надо. Меня тут все устраивает, а если кого нет, то люди же все разные.

А что говорят соседи?

Но соседи по подъезду на стороне Екатерины. Семейная пара с первого этажа говорит, что после того, как «трешка» на втором этаже стала сдаваться в аренду, они лишились покоя.

— Дверь в подъезд запирается на замок, и у постоянных жильцов есть ключи. Наталья же просит своих постояльцев делать дубликаты ключей за свой счет, но они не делают. Бывает, приходят ночью пьяные и начинают месить двери, а потом стучать ко мне в окна. Естественно, я вскакиваю, иду выяснять, чего он [постоялец «трешки»] ко мне ломится. «Открывай, я здесь живу!» — орет. Говорю: «На бутылку водки хватило денег купить нажраться, а ключик сделать вы не могли?!» В итоге иду открываю, потому что сна уже у меня никакого, а на работу надо, — рассказывает Алла и добавляет, что это далеко не все, с чем им приходится сталкиваться практически ежедневно.


Алла — слева на фото

По словам соседки, в квартире постоянные пьянки, а на крыльце — разборки. Еще и дым от сигарет постоянно летит ей в квартиру.

— Пару недель назад в эту «трешку» влетел ОМОН, а потом нас взяли понятыми: один из клиентов, как оказалось, представлялся сотрудником милиции и его задержали. Когда туда зашла, думала сознание потеряю от вони. Во всех комнатах — кровати, кровати, кровати. Другой мебели нет. В самой большой — пять или шесть двухъярусных кроватей, у девочек — три. Вокруг баулы какие-то стоят, вещи грязные валяются. На кухне — грязь и вонь несусветная, даже не могу вам рассказать какая. Участковый — хороший парень — говорит, что ходит к ним, как на работу, а ЖЭУ пришло один раз, посмотрело, схватилось за голову — и всё на этом.


Молодая мама Валентина, живущая на верхнем этаже, также разделяет негодование соседей. Она добавляет, что из-за драк, которые устраивают на крыльце подъезда постояльцы из арендной квартиры, она боится отпускать куда-либо ребенка без сопровождения.

— Летом тут вообще побоище было. Утром выходим с ребенком, а вокруг все в крови — крыльцо, стены, дверь в подъезд. Сын спрашивает: «Мама, тут кабана били?». Представляете, сколько крови было? Просили хозяйку отмыть, а та сказала, что пробовала, но даже «Доместосом» не отмывается! Представляете, «Доместосом» у нее не отмывается! Брат мой сходил и водой отмыл. Мы писали в райисполком, и оттуда недавно пришел ответ, что наше обращение направлено на рассмотрение в налоговую, санэпидемстанцию, МЧС и УВД Заводского района. Дальше уже не знаю, как с ними еще бороться.

Также и Екатерина обращалась с заявлением в ЖЭУ Заводского района по поводу состояния арендной квартиры. Однако ответа о принятых мерах пока еще не получила.

Хозяйка: это жилье для небогатых людей

Отметим, что минимальный доход при полной заполняемости этой «трешки» 4 тысячи 85 рублей. Считай «золотая» квартира.

Хозяйка этой квартиры Наталья варится в арендном бизнесе много лет. Говорит, что раньше сдавала жилье посуточно, но там было много нюансов, связанных в том числе и с дисциплиной арендаторов. Короче, перешла на сдачу койко-мест.


Изображение: скриншот с kvartirant.by

— Я давно сдаю квартиру и уже сразу вижу, кто с какой целью приходит. В основном 20% из них — мошенники. Всем клиентам сразу объясняю, что жилье у меня эконом-класса, фото в вайбер высылаю, чтобы человек зря не ехал. Да, квартира без лишнего комфорта, но есть все: СВЧ, холодильник, немецкая стиральная машина; метро, автобус, троллейбус, трамвай — все рядом. Но даже после фотографий бывает, что для людей не доходит, что такое койко-место. Екатерине, когда она поздно приехала, я показывала квартиру. Она оставила деньги, ночевала в этой квартире. Я ключи ей даже оставила, хотя у меня другая система.

Наталья подтверждает, что сдает в своей трехкомнатной квартире все комнаты. Она их распределила на две мужские и одну женскую. В женской — три двухъярусные кровати, это значит, шесть спальных мест. В мужских: в одной пять койко-мест, во второй — 8. То есть максимальное количество проживающих — 19 человек.

— Но это же надо понимать, что люди работают посменно и квартира не всегда заполнена. Ванная и туалет всегда свободны, все условия есть, которые я ей (Екатерине. — Прим. TUT.BY) описывала. А она типа: «Ой, тут так грязно!». Ну так и убирайте все за собой! Грязно не грязно, а порядок относительный есть. Сейчас у меня есть дежурный, который смотрит за порядком. Если бы плохо было, люди бы ко мне не возвращались. А так возвращаются, потому что лучше не находят.

Фото: byrealty.by

Наталья делает акцент на том, что ее жилье рассчитано на небогатых людей: студентов, строителей, людей из районов, которые приезжают в столицу заработать денег и прожить дешево.

— И в то же время приехать отдохнуть, а не ехать куда-то в пригород: приехал — лег и спи.

— Договор найма вы заключаете?

— У меня все официально. Налоговая сказала, что можно заключать договор по желанию. Екатерина не захотела заключать.

— А вы предлагали?

— Ну я же никому не отказываю, РСЦ рядом. Причем на сутки уже не сдаю. И Екатерину сразу предупредила — я же людей хорошо вижу, — что деньги ей не верну. Заселяла ее по факту, всю квартиру показала. Если бы я не ушла, а она попросила бы сразу деньги, то вернула бы без вопросов. А так человек остался в квартире, переночевал. Там вещи у людей…


Конечно, говорит Наталья, арендный бизнес нелегкий.

— Каждому человеку в душу не заглянешь. То пельмени у кого-то пропадут, то зарядное устройство, то крем у девочек, то зонтик. Вот сейчас модем пропал. Много лет никому не надо был, а вот взял и пропал.

— А как насчет дисциплины? Соседи жалуются на ваших постояльцев.

— Тут вечером постоянно что-то происходит — это такой райончик. Но все, что происходит, почему-то приписывают моим жильцам. Но я сама не заинтересована таких держать, поэтому сразу их предупреждаю, что если будут выпивать и дебоширить — выселю. У меня живут люди, которые приехали учиться или денег заработать для семьи. Да, была как-то бригада: приехала, день пила и курила на крыльце, но я их сразу выселила.

— Как думаете решать вопрос с Екатериной? Деньги вернете?

— Сколько я по жизни снимала квартиру, никогда у хозяев не требовала деньги обратно. Даже если не заходила в эту квартиру, например когда неожиданно появилась возможность остаться в гостинице. Неустойка была с моей стороны. Но я же виновата в том, что я не смогла зайти в эту квартиру. Я знаю, что хозяйка платит фиксированный налог, коммуналку, что она заселила бы на это место других людей. Мне даже совесть не позволила бы такое сделать [просить обратно деньги].

Риелтор: койко-места — востребованный вид аренды

Ирина Донцова, председатель комитета по этике в Белорусской ассоциации недвижимости говорит, что такой бюджетный вид аренды, как койко-места, всегда был популярен у строителей и студентов, а также у людей, которые сутками работают и им нужна только ночевка.

— Причем обращались в агентство именно юридические организации с просьбой предоставить не одно место, а сразу для целой бригады. Под эти цели в основном использовались не многокомнатные квартиры, а обычные дома (не коттеджи) в Минском районе. Были еще варианты квартир в Заводском районе, с двухъярусными кроватями. Однако в последние полгода спрос на большое количество мест для строительных бригад упал: максимально просят пристроить 3−5 человек.

Для студентов, по словам Ирины, наиболее востребованными остаются койко-места в квартирах, расположенных по линии метро, по локации учебных заведений. Цены на такой вид жилья сейчас заметно снизились. Например, если в докризисные времена за койко-место просили 100−150 долларов в зависимости от условий (не больше трех человек в комнате), то сейчас — считают в белорусских рублях по старому курсу (по два рубля). Жилье для строителей (комнаты с койко-местами до 15 человек) стоили порядка 60 долларов, сейчас — в пределах 150 рублей с человека.

Чтобы не повторить историю нашей героини, нужно все оформлять документально.

— Безопасность любой сделки обеспечивает договор найма, где прописываются все условия аренды, а также указывается подлинная цена, о чем мы всегда об этом говорим своим клиентам. В случае взаимных претензий такой договор защитит обе стороны. Самая простая гарантия — это то, что собственник получит ту сумму, которую прописал в договоре, а арендатор — гарантию того, что его не выселят.

Читайте также

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Узнали, кто снимает самое дешевое жилье столицы и кто на этом круто зарабатывает.
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко: если хоть одна компания выкинет на улицу людей, она вряд ли будет существовать в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
27.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика