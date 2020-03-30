|
«Стильная»: Алла Пугачева в модном образе вышла на прогулку с мужем и детьми
Источник материала: ОНТ
Российский телеведущий и юморист Максим Галкин
Алла выбрала модный образ, дополнив бежевое оверсайз пальто оригинальной кепкой. Не забыла певица также и о макияже, выполнив его в стиле нюд.
70-летняя Примадонна отечественной эстрады проводит время с семьей в своем замке в деревне Грязь. Учитывая удаленность поместья от населенных пунктов, а также достаточно большие прилегающее к жилищу территории, это место очень хорошо подходит для того, чтобы самоизолироваться.
Галкин также
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Российский телеведущий и юморист Максим Галкин опубликовал в своём Instagram-аккаунте фото, на котором запечатлена Алла Пугачева на прогулке с мужем и детьми. Алла...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)