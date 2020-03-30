«Стильная»: Алла Пугачева в модном образе вышла на прогулку с мужем и детьми

Источник материала: ОНТ

Российский телеведущий и юморист Максим Галкин опубликовал в своём Instagram-аккаунте фото, на котором запечатлена Алла Пугачева на прогулке с мужем и детьми.

Алла выбрала модный образ, дополнив бежевое оверсайз пальто оригинальной кепкой. Не забыла певица также и о макияже, выполнив его в стиле нюд.

70-летняя Примадонна отечественной эстрады проводит время с семьей в своем замке в деревне Грязь. Учитывая удаленность поместья от населенных пунктов, а также достаточно большие прилегающее к жилищу территории, это место очень хорошо подходит для того, чтобы самоизолироваться.

Галкин также опубликовал в своем Instagram-аккаунте видео с необычным способом нажатия кнопок в лифте. На видео показано, как нажимать на кнопки в лифте и при этом не дотрагиваться до них пальцами. Перед кнопками закреплен стаканчик и губка для мытья посуды с воткнутыми зубочистками. Чтобы вызвать лифт, необходимо взять зубочистку и с ее помощью нажать на кнопку, а затем выбросить в стаканчик.









Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram