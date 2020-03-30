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Пять жилых домов загорелись в Мордовии после возгорания сухой травы
Источник материала: ОНТ
Пять жилых домов и 14 других строений загорелись в Мордовии. Причина пожара – возгорание сухой травы. Пожар локализован. Об этом сообщает пресс-служба
Пожар произошёл в населённом пункте Малышево Республики Мордовия, Торбеевского района. В 21.30 пожар локализован. Для тушения пожара привлекались 75 человек и 11 единиц техники.
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Пять жилых домов и 14 других строений загорелись в Мордовии. Причина пожара – возгорание сухой травы. Пожар локализован. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ....
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