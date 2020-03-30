Пять жилых домов загорелись в Мордовии после возгорания сухой травы

Источник материала: ОНТ

Пять жилых домов и 14 других строений загорелись в Мордовии. Причина пожара – возгорание сухой травы. Пожар локализован. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.

Пожар произошёл в населённом пункте Малышево Республики Мордовия, Торбеевского района. В 21.30 пожар локализован. Для тушения пожара привлекались 75 человек и 11 единиц техники.

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