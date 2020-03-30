ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Алоизия Вёргеттер о памятнике «Массив имён» в Минске: Это один из самых важных монументов в истории холокоста после печально известного Аушвица вне Австрии

30.03.2020 06:06 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Алоизия Вёргеттер о памятнике «Массив имён» в Минске: Это один из самых важных монументов в истории холокоста после печально известного Аушвица вне АвстрииМинске: Это один из самых важных монументов в истории холокоста после печально известного Аушвица вне Австрии" class="one-news__figure-img">

В ноябре прошлого года Александр Лукашенко с официальным визитом посетил Австрию. Также прошлом году открылось посольство республики в Минске. И конечно, памятник «Массив имён», на котором высечены имена 10 тыс. австрийцев, привезённых и загубленных в Тростенце фашистами в годы войны. Открытие памятника состоялось ровно год назад. 

Корреспондент ОНТ встретилась с Чрезвычайным и Полномочным Послом Австрии в Беларуси Алоизией Вёргеттер. 

Разговор о памяти, двух народах и двух странах смотрите в видеоинформации:


Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ноябре прошлого года Александр Лукашенко с официальным визитом посетил Австрию. Также прошлом году открылось посольство республики в Минске. И конечно, памятник...
 
Новости дня
Новости разные
 
Финальная серия ЧБ по хоккею-2020. Чего ждать дальше от «Шахтёра» и «Юности»?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Радзiма

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика