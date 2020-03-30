|
Алоизия Вёргеттер о памятнике «Массив имён» в Минске: Это один из самых важных монументов в истории холокоста после печально известного Аушвица вне Австрии
Источник материала: ОНТМинске: Это один из самых важных монументов в истории холокоста после печально известного Аушвица вне Австрии" class="one-news__figure-img">
В ноябре прошлого года Александр Лукашенко с официальным визитом посетил Австрию. Также прошлом году открылось посольство республики в Минске. И конечно, памятник «Массив имён», на котором высечены имена 10 тыс. австрийцев, привезённых и загубленных в Тростенце фашистами в годы войны. Открытие памятника состоялось ровно год назад.
Корреспондент ОНТ встретилась с Чрезвычайным и Полномочным Послом Австрии в Беларуси Алоизией Вёргеттер.
Разговор о памяти, двух народах и двух странах смотрите в видеоинформации:
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Алоизия Вёргеттер о памятнике «Массив имён» в Минске: Это один из самых важных монументов в истории холокоста после печально известного Аушвица вне Австрии
В ноябре прошлого года Александр Лукашенко с официальным визитом посетил Австрию. Также прошлом году открылось посольство республики в Минске. И конечно, памятник...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)