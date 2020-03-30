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Не пропустили на перекрёстке: в Клецке погиб мотоциклист
30.03.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
В субботу, 28 марта, около 17:30 в Клецке местный житель за рулём "Ниссана" при выезде со второстепенной дороги на главную не уступил дорогу мотоциклу, сообщила официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова.
Трагедия произошла на пересечении городских улиц Слуцкая и Тенистая.
В результате столкновения 29-летний водитель мотоцикла, житель Белозерска, погиб. Его 33-летняя жена - пассажирка - доставлена в больницу с травмой руки, уточняет местный ресурс
Ранее на этой неделе молодой мотоциклист
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В субботу, 28 марта, около 17:30 в Клецке местный житель за рулём Ниссана при выезде со второстепенной дороги на главную не уступил дорогу мотоциклу, сообщила...
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