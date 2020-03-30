В ОАО «Воронино» весновспашка произведена на площади свыше 200 гектаров

Источник материала: Маяк Преднепровья

Ночные заморозки не позволяют сельчанам в полную силу вести весь комплекс сельхозработ. Внезапно вернувшиеся заморозки несколько сдерживают темпы посевной. При низкой температуре земля за ночь покрывается коркой, и пока она днем достаточно не прогреется, с началом работ лучше час-другой подождать. Но это касается только сева яровых, остальные работы ведутся в привычном темпе.

В текущем году в ОАО «Воронино» яровой клин составляет 741 гектар ранних зерновых культур, 285 гектаров планируют засеять кукурузой на зерно. Хороший задел аграрии сделали по осени, подняв зябь на площади свыше 1000 гектаров. Многое делается и сейчас, вся техника выехала в поле. Весновспашка произведена на площади свыше 200 гектаров. Активно ведется подготовка почвы под сев ранних зерновых культур, подготовлено свыше 100 га, первые гектары уже засеяны овсом.









Кроме того, в хозяйстве занимаются вывозом органики на поля, внесением минеральных удобрений, подкормкой озимых зерновых.

— Калия и фосфора в хозяйстве имеется под полную потребность, заключен договор с Горецким элеватором на поставку азотных удобрений, вносится КАС, — рассказывает директор ОАО «Воронино» Сергей Лапунов.

Простоев техники из-за топлива в хозяйстве нет. Механизаторы способны провести весеннюю посевную качественно и в срок. Семенным материалом хозяйство обеспечено под потребность. Решаются текущие вопросы.

За деревней Добужа по одну сторону поля ежегодно пашутся и засеваются, по другую, где более болотистая местность и прилегают торфяники, не пахали уже десятки лет. Эти земли использовали под пастбище для выпаса скота. Но со временем травостой стал низкопродуктивным, поэтому в этом году решили задействовать эту землю под яровые культуры, тем более, в хозяйстве увеличивают площади под кукурузу на зерно на 185 гектаров. Предварительно внесли калийные удобрения. Кстати, как только проедет трактор с плугом, поля «инспектируют» аисты. Они, как агрономы, важно ходят по свежевспаханному полю, то и дело наклоняя голову к земле, будто проверяя качество вспашки.

На тракторе «Беларус»-3022 с широкозахватным плугом ППО-8,40 пашет опытный механизатор Николай Иванов. В день успевает запахать по 15 га. Техника хоть и не новая, но не подводит, ведь сам зимой ее ремонтировал. Механизатор свою работу знает досконально, ведь уже два десятка лет трудится в хозяйстве.

С каждым днем влаги в земле все меньше, поэтому нужно использовать каждую погожую минуту, чтобы не упустить сроки сева. Утром, проехав по полям, главный агроном хозяйства Инесса Поклад дает «добро» — к севу можно приступать, заморозки отступили, земля прогрелась. По команде тут же в поле выезжает инженер-механик Виктор Макаренко на мощном «красавце» «Беларус»-3522 с посевным агрегатом. Первым делом проезжает по краю поля, делает разворотную полосу. Далее загружает семена, на автомашине ЗИЛ-130 их подвез в поле водитель Сергей Кусков. В его автомобиль вмещается около 5 тонн семян, в бункер сеялки отгружается примерно около двух тонн овса. Хватит на два часа непрерывной работы, а затем вновь произведут «дозаправку».

Среди лучших тружеников в поле руководство хозяйства также отмечает механизаторов, задействованных на обработке почвы, — Сергея Киселева и Анатолия Цубатова, на вывозке органических удобрений — Дмитрия Цубатова, на подвозке КАС — Михаила Кравцова.

—Зима не сказалась плохо на озимых культурах — рапс и сурепица перезимовали хорошо, — говорит Инесса Поклад. — Сейчас все зависит от разворотливости аграриев, главное, в сжатые сроки провести сев ранних яровых, вовремя подкормить озимые культуры, провести химзащитные работы. Конечно, то, каким будет урожай, многое зависит и от погоды. Сельские труженики надеются, что и она не подведет.

Наталья ЛЕВАЧКОВА.