Вы шумите, шумите… 23 га молодых посадок должны появиться на Вороновщине в ходе нынешней «Недели леса-2020»

Источник материала: Вороновская газета





— Ситуация нынешней весны не совсем типичная. Обычно к восстановлению и созданию новых лесов лесничества приступали в десятых числах апреля, агрономические сроки сдвинулись впервые за последние 35 лет, — отметил заместитель директора Лидского лесхоза по идеологический работе Чеслав Борко. — Но к такому режиму наши специалисты готовы. Посадки леса уже ведутся вторую неделю. Ранний сезон обусловлен изменением температурных режимов и отсутствием классической морозной зимы. Резкое похолодание на текущей неделе скорректировало наши планы по «Неделе леса». К высадке сеянцев из-за мороза приступаем ближе к обеду. Активной помощи со стороны школьников и трудовых коллективов пока не отмечается, хотя заявки поступают.













Основную часть насаждений традиционно составят хвойные растения — сосна и ель. Такие лиственные породы, как ольха черная, береза, клен и дуб, в соответствии с почвенными условиями высадят только на отдельных участках.

Молодняк поставляет базисный питомник, расположенный на территории Жирмунского лесничества. Чтобы посадочного материала хватило всем, посевных отделений здесь заложено на площади почти в два гектара. Выкапывают посадочный материал лесоводы вручную. В смену каждый работник «заготавливает» не менее 10 тысяч сеянцев и саженцев. Чтобы корневая система не высыхала, ее прикапывают землей, тем самым сохраняя влагу.











«Неделя леса» продолжается, и лесоводы ожидают помощи со стороны. Если вы хотите принять участие в акции, достаточно обратиться в ближайший лесхоз или лесничество и заявить о своем желании, а лесохозяйственные учреждения обеспечат необходимым инвентарем и посадочным материалом, покажут объекты, нуждающиеся в лесовосстановлении.

Галина ШЛЕМПО.

Фото редакции «Лидская газета».