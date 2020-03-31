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Смертельная авария в Кобрине: водитель легковушки скончался после столкновения с автобусом
Источник материала: ОНТ
Мужчина погиб в результате ДТП в Кобрине. Машина влетела в МАЗ, который отъезжал от остановки, потом снесла забор, перевернулась и врезалась в столб. Водитель кроссовера погиб на месте.
Личность мужчины устанавливается. Водитель автобуса и три пассажира в салоне не пострадали.
Другие обстоятельства аварии выясняются.
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Мужчина погиб в результате ДТП в Кобрине. Машина влетела в МАЗ, который отъезжал от остановки, потом снесла забор, перевернулась и врезалась в столб. Водитель...
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