Смертельная авария в Кобрине: водитель легковушки скончался после столкновения с автобусом

Источник материала: ОНТ

Мужчина погиб в результате ДТП в Кобрине. Машина влетела в МАЗ, который отъезжал от остановки, потом снесла забор, перевернулась и врезалась в столб. Водитель кроссовера погиб на месте.

Личность мужчины устанавливается. Водитель автобуса и три пассажира в салоне не пострадали.

Другие обстоятельства аварии выясняются.

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