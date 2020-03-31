«Часто слышу, что блогеры - ленивые люди». Девушка из Минска делает преображения, которые уже оценили в США

Источник материала: Tut.by

«Русалочка из Минска» — так описывает себя в инстаграме Анна Капустина. Вчерашняя выпускница МГЛУ создает образы диснеевских персонажей, героинь сериалов и кино, художниц и даже животных. Их уже полюбили в США, Мексике и России: за два года на аккаунт девушки подписались более 100 тысяч человек, а американский бренд ColourPop выбрал ее своим амбассадором в Беларуси. В проекте «Одно утро» мы попросили Анну рассказать про то, как она создает яркие преображения, сколько времени тратит на обработку фото, ну и, конечно, показать, что находится в ее косметичке.





Анна рассказывает, что всегда любила рисовать и много лет рисовала картины для себя. На курсы макияжа никогда не ходила: смотрела видеоуроки на YouTube и к косметике блогер относится как к палитре с красками.

— Все началось на последнем курсе университета. Я выложила свой портрет с макияжем в инстаграме (у меня много лет длинные красные волосы), и его перепостил один из популярных пабликов, из категории тех, что выкладывают фото нестандартной красоты или просто людей с интересной внешностью. После этого на мой аккаунт подписалось около 5000 человек, а потом мне написал бренд париков. Мне подарили парик, чтобы я придумала образ и выложила фото в инстаграме, а они в свою очередь сделали перепост в своем профиле.

— И как-то постепенно со мной стали связываться другие бренды: от косметики и одежды до цветных линз. В основном у меня зарубежная аудитория, и мной интересуются иностранные бренды. В инстаграме я общаюсь со своими подписчиками на английском, испанском и русском. По статистке больше всего аудитории у блога в США, на втором месте — Мексика, а на третьем — Россия, — рассказывает Анна.

— Косметику присылают по почте из-за границы, и если стоимость посылки превышает установленные лимиты, то нужно заплатить пошлину, и бывает «больно». Кроме того, нужно много времени потратить, чтобы эту посылку получить либо обратиться к таможенным агентам, услуги которых тоже стоят денег. То есть все, кто думает, что бьюти-блогеры лопатой гребут деньги, просто не владеют полнотой информации. На первых стадиях развития блога нужно много в него вкладывать не только времени, но и денег.

Я постоянно сотрудничаю с американским брендом ColourPop, это довольно молодая марка, офис расположен в Лос-Анджелесе. При этом она невероятно популярна: на инстаграм бренда подписано около 9 миллионов пользователей. Со мной связались, когда количество подписчиков перевалило отметку в 50 000, и предложили стать амбассадором марки в Беларуси, — вспоминает Анна. — Я была счастлива, что меня заметили. Ведь образы я делаю для собственного удовольствия и не могла и подумать, что это выльется в такое интересное сотрудничество.

— Вдохновением может послужить кто и что угодно: Матушка Готель, персонаж, из мультфильма «Рапунцель», Дейенерис Таргариен из «Игры престолов», Мэрилин Монро, Малефисента, Фрида Кало и так далее. Кстати, образ Фриды почему-то вызвал много негодования у испаноязычной аудитории. Писали, что я оскорбляю художницу своим преображением, ведь Фрида не была белой и так далее. Пришлось записать видео и рассказать, что я очень люблю творчество Фриды Кало, что изучала испанский язык и испаноязычную литературу в университете, хорошо знакома с культурой Мексики и что мой образ — это дань уважения ее творчеству, и ничего более.

Интересно, что люди иногда видят в образах то, чего я не закладывала, создавая их. Например, как-то я сделала макияж вдохновившись… белой крысой. Загрузила в инстаграм. И вот смотрю: под фото уже 500 комментариев с рассуждениями о том, почему я выбрала именно белую крысу и можно ли вообще делать такие перевоплощения, насколько это этично по отношению к животным, — удивляется Анна.

Девушка рассказывает, что такие случаи, однако, редкость. Как правило, комментарии она получает позитивные и ободряющие.

— Критика, как ни странно, чаще всего исходит от русскоязычных подписчиков, часто в духе «слишком много фотошопа». Но я ведь и не претендую на документальность фотографий и никогда не скрываю, что трачу на ретушь до трех-четырех часов. В сториз я загружаю фотографии и видео без обработки, и мне пишут: «В жизни ты не такая». Ну конечно, я не такая! — смеется Анна.

— На подготовку одного образа уходит 8−9 часов: продумывание идеи, макияж, съемка и обработка. Конечно, хочу, чтобы фотографии выглядели как можно лучше. Это как создание картины: связь с реальностью есть, но это не реальное. Но почему-то люди до сих пор хотят думать, что инстаграмный образ можно приравнять к жизни, — делится она.

Просим девушку показать свою косметичку. Начинам со средств с очищения и увлажнения.





— Бежевый флакончик от Huda Beauty — ирано-американского бренда. Мне прислали на пробу новую линейку skincare line WISHFUL, потому что я одна из представительниц бренда в Беларуси. Этот продукт — новинка, энзимный пилинг, который очищает кожу. Еще для чистки лица я люблю использовать гидрофильное масло: в принципе, любое хорошо подходит.

До макияжа я обязательно наношу праймер от белорусского бренда Relouis. Они создали корейскую линейку с очень приятным запахом. Конкретно этот праймер хорошо выравнивает кожу, у него адекватная цена и приятный дизайн упаковки.





Небольшой лайфхак — масло чайного дерева. На ночь наношу немного средства на воспаленный участок кожи, прыщик — и наутро его, считай, и нет. За ночь уменьшает красноту и прыщ уменьшается в объеме. Советую от всей души, хоть я и не амбассадор чайного дерева в Беларуси (смеется).

После праймера идет тональный крем от ColourPop, консилером я не пользуюсь, потому что от него трескается кожа.





— Для макияжа глаз использую палетки теней от Huda, NYX и ColourPop. Все тени мне тоже прислали в подарок. Вообще, дома коробок с косметикой у меня штук десять, на встречу с вами я взяла только малую часть. Конечно, все использовать невозможно, поэтому я часто ее дарю или продаю. Очень жаль, если косметика пропадет, если она нужна мне только для одного образа.

Средняя цена ColourPop — 12 долларов за палетку, соотношение цены и качества идеальное, а вот палетки от Huda или NYX — дороже, но у них, как мне кажется, другая текстура и тени меньше осыпаются. Если я делаю какой-то сложный образ, то это важно. Использую подводку для глаз этих же брендов.





— Еще для образов классно использовать жидкие помады и тени с блестками (у меня Huda и Rude Cosmetics), причем наношу их не только на глаза, но и на губы, и на щеки… Может, кто-то из профессиональных визажистов скажет, что я делаю неправильно, но других людей я не крашу, а для своих образов, думаю, могу использовать все, что душа пожелает, — смеется Анна.





— Иногда я спрашиваю своего молодого человека: «А не смущает тебя, что у меня яркие волосы и я делаю такие макияжи?». Он говорит: «Главное, что тебе нравится». Здорово, когда парень поддерживает и понимает, что инстаграм — это почти что моя работа. Мы даже вместе собираем реквизит для образов.





Из белорусской косметики в косметичке есть тушь из новой коллекции Paradiso от Relouis. Для меня эта коллекция показала, что белорусы могут многое: тени, блески, подводки — все очень достойного качества. Вторая тушь RELOUIS PRO. Еще я бы посоветовала обратить внимание на их карандаши для бровей.





Еще из интересного — маленькая тушь, походная, от NYX. Можно брать с собой в небольшие поездки. Ну и почти классическая — Control Freak.

В завершение повседневного макияжа — матовый блеск от NYX.





— В целом мой блог — это место, куда я могу вылить все свое вдохновение, творчески реализоваться. Это не основное место работы: я продолжаю преподавать испанский и английский язык. Просто несколько дней в неделю в зависимости от нагрузки занимаюсь тем, что мне нравится. Часто слышу, что блогеры — бездельники, но это далеко не так. Хотела ли бы заниматься только макияжами? Не знаю. Мне нравится профессия преподавателя, но в своем блоге я тоже вижу большой потенциал для развития.