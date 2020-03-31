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База волонтеров Красного Креста в Могилевской области насчитывает почти 250 человек
Источник материала: ОНТ
В Могилевской области в числе волонтеров региональной организации Белорусского общества Красного Креста числится 243 человека. Об этом
В волонтерах состоят люди в возрасте от 18 до 55 лет, проинструктированные и обеспеченные средствами индивидуальной защиты и антисептиками. У каждого волонтера есть свой бейдж с логотипом Красного Креста и соответствующая экипировка.
В БОКК отметили, что к ним за помощью пока что обращаются не очень много граждан — за прошедшую неделю к ним поступило 137 обращения. Для их реализации потребовалось участие 107 волонтеров.
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В Могилевской области в числе волонтеров региональной организации Белорусского общества Красного Креста числится 243 человека. Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на...
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