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На Брестчине погиб солдат-срочник
Источник материала: Партизан
Трагедия произошла в Ружанском районе 31 марта.
Рядовой получил травму, несовместимую с жизнью в результате нарушения требований безопасности,
Военнослужащий проходил службу с мая 2019 года. Сообщается, что солдат погиб из-за нарушения требований безопасности. Комиссия оборонного ведомства выясняет причины случившегося.
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Трагедия произошла в Ружанском районе 31 марта.
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