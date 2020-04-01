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На Брестчине погиб солдат-срочник

01.04.2020 08:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Трагедия произошла в Ружанском районе 31 марта.

Рядовой получил травму, несовместимую с жизнью в результате нарушения требований безопасности, сообщает Министерство обороны.

Военнослужащий проходил службу с мая 2019 года. Сообщается, что солдат погиб из-за нарушения требований безопасности. Комиссия оборонного ведомства выясняет причины случившегося.
 
 
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Трагедия произошла в Ружанском районе 31 марта.
 
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