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Производитель бюджетных смартфонов для молодежи realme пришел в Беларусь
Источник материала: Myfin
«Мы видим большие возможности на белорусском рынке. Наша компания очень рада официально запустить бренд в Беларуси и представить самые модные варианты смартфонов для молодежи. Realme стремится предлагать потребителям мощную производительность, стильный дизайн, искренние услуги и постоянно изучать новые возможности для создания модных технологических продуктов», – заявил глава маркетинга realme в Беларуси и Украине Джинн Сюй.
Официальным дистрибьютором realme в Беларуси стала компания «ТрайдексБелПлюс» – крупнейший импортер смартфонов и ноутбуков, который сотрудничает более чем с 60 мировыми брендами.
«Мы считаем, что смартфоны realme будут конкурировать с продукцией лидирующих брендов на рынке Беларуси – таких, как Samsung, Xiaomi, Huawei, Honor. Ставка при этом делается на высокую производительность при доступной цене, ультрастильный дизайн и функциональность гаджетов», – заявил глава компании «ТрайдексБелПлюс» Дмитрий Шостак.
Цены смартфонов – от 289 рублей
Бренд realme ориентирован на молодежную аудиторию. Как было заявлено в ходе презентации, из 25 миллионов пользователей выпущенных компанией смартфонов, 65% – моложе 25 лет.
С момента презентации в Беларуси официально можно приобрести три модели смартфонов realme по цене от 289 до 699 рублей. В перспективе линейка будет расширяться. На данный момент запущен процесс адаптации новых моделей бренда к требованиям локального рынка.
«Мы приложим все возможные усилия, чтобы все новинки realme были максимально быстро представлены в Беларуси. Но локализация смартфонов – достаточно трудоемкий процесс. Речь идет об адаптации программного обеспечения. В официальных смартфонах realme в меню есть возможность выбрать регион Беларусь, локальный часовой пояс, реализована возможность звонков по всем номерам экстренных служб Беларуси, в память внесены все настройки, обеспечивающие автономную работу с сим-картами любого из белорусских операторов. Телефоны realme, присутствующие на «сером» рынке, этого не имеют», – рассказали в компании «ТрайдексБелПлюс».
Что касается смартфонов realme, которые были завезены в Беларусь по серым схемам, то в компании не исключили возможности использовать механизм защиты интеллектуальной собственности бренда: «в последующем, мы будем принимать решение о необходимости запуска этого механизма совместно с производителем realme».
Официальные смартфоны realme можно будет приобрести как на полках магазинов сетей «5 элемент», «На связи», «Связной», «Евросеть», «Электросила», «Алло», так и в одноименных интернет-магазинах, а также в салонах мобильного оператора «Лайф».
Сервисное и гарантийное обслуживание будет осуществлять авторизованный компанией realme сервисный центр «МобиЛаб».
Что предлагает новичок рынка?
Королем бюджетного сегмента является модель realme С2. На нее установлена цена в 289 рублей. Мощный аккумулятор емкостью 4000 мАч, 8-ядерный процессор, и двойная камера 13 Мп и 2 Мп модулями, фронтальная камера на 5 Мп – конечно, этот телефон не для продвинутого геймера и популярного инста-блогера, но, за свою цену подойдет в качестве подарка ребенку или «рабочей лошадки».
Смартфон realme 5 по цене 419 рублей уже вполне может заинтересовать молодежь. Отличается он продвинутым процессором Snapdragon 665, квадрокамерой с основным модулем на 12 Мп и аккумулятором емкостью 5000 мАч – это более 30 часов прослушивания музыки или 19 часов просмотра видео на youtube. Немаловажно – в Беларуси продается версия со встроенным NFC-модулем. Аппарат подойдет любителям больших экранов – диагональ дисплея составляет 6,4 дюйма.
И, наконец realme XT – девайс, который вполне может заинтересовать и продвинутых блогеров и тиктокеров. Компания первой в мире выпустила смартфон с 64 Мп квадрокамерой, причем на базе искусственного интеллекта. Стоит также добавить высокую производительность процессора, емкую батарею и Super AMOLED-экран. Стоимость смартфона в Беларуси составляет 699 рублей.
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