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В Афганистане произошел теракт. Погибли 8 человек
Источник материала: ОНТ
Взрыв бомбы произошел в афганской провинции Гильменд. Как минимум восемь человек погибли и двое ранены. Об этом сообщает Twitter-аккаунт телеканала
Взрывное устройство привели в действие на обочине дороги в районе Нахри-Сарадж. Информацию подтвердили местные полицейские.
Другие подробности пока не сообщаются. Ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответсвенность за происшествие.
Фото: Twitter @rsrobin1
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Взрыв бомбы произошел в афганской провинции Гильменд. Как минимум восемь человек погибли и двое ранены. Об этом сообщает Twitter-аккаунт телеканала TOLO News. Взрывное...
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