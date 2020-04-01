В Афганистане произошел теракт. Погибли 8 человек

Источник материала: ОНТ

Взрыв бомбы произошел в афганской провинции Гильменд. Как минимум восемь человек погибли и двое ранены. Об этом сообщает Twitter-аккаунт телеканала TOLO News .

Взрывное устройство привели в действие на обочине дороги в районе Нахри-Сарадж. Информацию подтвердили местные полицейские.

Другие подробности пока не сообщаются. Ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответсвенность за происшествие.

Фото: Twitter @rsrobin1

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