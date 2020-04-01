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В Афганистане произошел теракт. Погибли 8 человек

01.04.2020 10:42 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Афганистане произошел теракт. Погибли 8 человек

Взрыв бомбы произошел в афганской провинции Гильменд. Как минимум восемь человек погибли и двое ранены. Об этом сообщает Twitter-аккаунт телеканала TOLO News.

Взрывное устройство привели в действие на обочине дороги в районе Нахри-Сарадж. Информацию подтвердили местные полицейские.

Другие подробности пока не сообщаются. Ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответсвенность за происшествие.

Фото: Twitter @rsrobin1

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Взрыв бомбы произошел в афганской провинции Гильменд. Как минимум восемь человек погибли и двое ранены. Об этом сообщает Twitter-аккаунт телеканала TOLO News. Взрывное...
 
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