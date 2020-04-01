Принц Чарльз будет оплачивать охрану уехавших в США принца Гарри и Меган Маркл

Источник материала: ОНТ

Принц Чарльз будет выделять два миллиона фунтов стерлингов в год на обеспечение безопасности своего сына Гарри и его супруги Меган Маркл, пока они живут в США. Об этом пишет Daily Mail.

По данным источника, счет за безопасность королевской пары может достигать четырех миллионов фунтов стерлингов, и принц Чарльз поможет сыну, оплачивая около половины этой суммы из своего кармана.

Напомним, ранее разгорелся скандал в связи с переездом Маркл и ее супруга в США. Американский президент Дональд Трамп сразу же заявил, что Штаты не будут бесплатно защищать Гарри и Меган, а те в ответ заявили, что не просили его об этом.

Любопытно, что в США Маркл и ее супруг перебрались после того, как Канада отказалась обеспечивать их охрану.

Позже они заявили, что нашли частный источник, который будет обеспечивать их безопасность, теперь выяснилось, что это папа принца Гарри.

«Однако у принца Уэльского деньги не бесконечны. Общий доход герцогства Корнуолл ежегодно составляет около 21 млн фунтов стерлингов», – отметил источник издания.

Такая большая сумма для обеспечения безопасности Гарри и Меган Маркл объясняется тем, что полиции Лондона, которая охраняет пару, запрещено носить оружие в США, в связи с этим им придется нанимать частную охрану, а это стоит в несколько раз дороже.

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