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Принц Чарльз будет оплачивать охрану уехавших в США принца Гарри и Меган Маркл
Источник материала: ОНТ
Принц Чарльз будет выделять два миллиона фунтов стерлингов в год на обеспечение безопасности своего сына Гарри и его супруги Меган Маркл, пока они живут в США. Об этом
По данным источника, счет за безопасность королевской пары может достигать четырех миллионов фунтов стерлингов, и принц Чарльз поможет сыну, оплачивая около половины этой суммы из своего кармана.
Напомним, ранее разгорелся скандал в связи с переездом Маркл и ее супруга в США. Американский президент Дональд Трамп сразу же заявил, что Штаты не будут бесплатно защищать Гарри и Меган, а те в ответ заявили, что не просили его об этом.
Любопытно, что в США Маркл и ее супруг перебрались после того, как Канада отказалась обеспечивать их охрану.
Позже они заявили, что нашли частный источник, который будет обеспечивать их безопасность, теперь выяснилось, что это папа принца Гарри.
«Однако у принца Уэльского деньги не бесконечны. Общий доход герцогства Корнуолл ежегодно составляет около 21 млн фунтов стерлингов», – отметил источник издания.
Такая большая сумма для обеспечения безопасности Гарри и Меган Маркл объясняется тем, что полиции Лондона, которая охраняет пару, запрещено носить оружие в США, в связи с этим им придется нанимать частную охрану, а это стоит в несколько раз дороже.
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Принц Чарльз будет выделять два миллиона фунтов стерлингов в год на обеспечение безопасности своего сына Гарри и его супруги Меган Маркл, пока они живут в США. Об...
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