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Почти как на маршрутке: промокоды для дешевых поездок на такси в эти «смутные времена»

01.04.2020 16:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Призывы к заботе о своём здоровье слышны со всех сторон: «отложите, по возможности, поездки в общественном транспорте», «старайтесь избегать массовых скоплений людей на ограниченном пространстве», «держите дистанцию друг от друга». Конечно, к полной изоляции мы еще не готовы. Но отказаться от общественного транспорта уже хотелось бы (для безопасности).

По этой причине мы собрали для вас промокоды, которые позволят совершить несколько поездок на такси дешевле, чем обычно, или же вообще бесплатно. Итак, поехали!

Бонус 2 руб. от Яндекс.Такси

Правда, действует он только для новых пользователей. Но если вы уже пользуетесь этим сервисом — не расстраивайтесь. Ниже в подборке есть другие промокоды, которые распространяются и на действующих пользователей разных сервисов такси.

Почти как на маршрутке: промокоды для дешевых поездок на такси в эти «смутные времена»

Фото: Александр Ружечка. auto.onliner.by

Итак, Яндекс.Такси позволяет получить 2 руб. на оплату поездок при новой регистрации. Скачиваем приложение (для Android или для iPhone), заходим в меню - «Скидки» - «Ввести промокод» и вводим (или копируем-вставляем) следующий набор символов:


d8ynh9ad

Вуаля! На вашем бонусном счету теперь есть скидка 2 руб.!

Важно: скидка действует только при оплате поездки банковской картой, добавленной в приложение (кстати, ВОЗ рекомендует пользоваться именно такими бесконтактными методами оплаты!).

7220: бонус 7 руб. — для новых, и 5 руб. — для действующих клиентов

На сегодняшний день среди всех сервисов такси самую большую скидку можно получить в такси 7220.

Почти как на маршрутке: промокоды для дешевых поездок на такси в эти «смутные времена»

Если вы новый пользователь, то для вас здесь предусмотрен промокод на 2 рубля. Чтобы его активировать, нужно скачать приложение для вашего смартфона (есть как для Android, так и для iPhone), и зарегистрироваться в нем по номеру телефона. Далее нужно зайти в меню «Мои бонусы» - «Активировать код» - и ввести промокод:


R27Y4D

После этого на ваш бонусный счет будет зачислено 2 балла ( =2 руб.). Обращаем внимание, что этот промокод действует только для новых пользователей.

Однако есть и второй, который уже распространяется на всех пользователей! В компании 7220 решили поддержать своих клиентов в связи с пандемией и дарят каждому 5 руб. на поездки! Для получения бонуса нужно в приложении зайти в меню «Мои бонусы» - «Активировать код» - и ввести следующий промокод:


@COVID19

После этого бонусы появятся на вашем счету.

Важно: второй промокод можно активировать только до 10 апреля. Полученные бонусы можно израсходовать до 1 мая. Бонусными баллами можно оплачивать часть поездки.

maxim: 4 руб. на первые поездки

И завершает нашу подборку промокод в сервисе заказа такси «maxim». Действует он только для новых клиентов.

Почти как на маршрутке: промокоды для дешевых поездок на такси в эти «смутные времена»

Скачиваем приложение (Android или iPhone), регистрируемся, заходим в меню - «Премиальная программа» и введите промокод:


9EA2073D

Не забудьте затем нажать кнопку «активировать».

Важно: Бонусными рублями можно оплатить до 10% стоимости поездки. Действуют они в течение 90 дней после активации.

Ездить на общественном транспорте, такси, велосипеде или вообще ходить пешком - выбор за вами. Однако ничего не мешает сейчас установить приложения для заказа такси и воспользоваться промокодами. Вдруг пригодятся?

 
 
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  Призывы к заботе о своём здоровье слышны со всех сторон: «отложите, по возможности, поездки в общественном транспорте», «старайтесь избегать массовых скоплений...
 
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