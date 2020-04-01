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Приют для бездомных животных появится в Барановичах

01.04.2020 16:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Барановичах приступили к обустройству приюта для временного содержания безнадзорных животных, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя горисполкома Дмитрий Тихно.

Приют для бездомных животных появится в Барановичах

Для строительства выбрана площадка на юго-западной окраине города. Под нужды приюта будет приспособлено пустующее здание, находящееся в собственности "Водоканала". Работы на объекте уже начались. Прокладывают подъездную дорогу, ограждают территорию, изготавливают клетки для содержания животных в помещениях и на улице.

"Барановичи - большой город, где есть необходимость построить приют для бездомных животных. Возможность реализовать проект обсуждали вместе с общественностью. Будем поддерживать связь с волонтерами, которые помогут пристроить беспризорных животных в добрые руки", - сказал Дмитрий Тихно.

На территории приюта разместятся вольеры для передержки кошек и собак, площадка для выгула, ветеринарный блок. Работы будут вестись поэтапно. Ожидается, что в скором времени приют примет первых питомцев.

Финансирование будет осуществляться из городского бюджета, средств ЖКХ и за счет спонсорской помощи. Свой вклад в строительство приюта могут внести неравнодушные граждане, перечислив деньги на благотворительный счет.

 
 
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  В Барановичах приступили к обустройству приюта для временного содержания безнадзорных животных, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя...
 
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