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Лукашенко про договор о создании Союзного государства: Беларусь ни от одного пункта не отказывается, но настаивает на равных условиях
Источник материала: ОНТ
Ни от одного пункта договора о создании Союзного государства Беларусь не отказывается, но настаивает на равных условиях. Об этом в интервью МТРК «Мир» 2 апреля заявил Александр Лукашенко,
Президент Беларуси ответил на вопрос, как он видит развитие Союзного государства с учетом всех имеющихся нюансов.
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Лукашенко про договор о создании Союзного государства: Беларусь ни от одного пункта не отказывается, но настаивает на равных условиях
Ни от одного пункта договора о создании Союзного государства Беларусь не отказывается, но настаивает на равных условиях. Об этом в интервью МТРК «Мир» 2 апреля...
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