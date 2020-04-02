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Лукашенко про договор о создании Союзного государства: Беларусь ни от одного пункта не отказывается, но настаивает на равных условиях

02.04.2020 12:54 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко про договор о создании Союзного государства: Беларусь ни от одного пункта не отказывается, но настаивает на равных условиях

Ни от одного пункта договора о создании Союзного государства Беларусь не отказывается, но настаивает на равных условиях. Об этом в интервью МТРК «Мир» 2 апреля заявил Александр Лукашенко, передает БЕЛТА.

Президент Беларуси ответил на вопрос, как он видит развитие Союзного государства с учетом всех имеющихся нюансов. 

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Ни от одного пункта договора о создании Союзного государства Беларусь не отказывается, но настаивает на равных условиях. Об этом в интервью МТРК «Мир» 2 апреля...
 
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