Лукашенко про договор о создании Союзного государства: Беларусь ни от одного пункта не отказывается, но настаивает на равных условиях

Источник материала: ОНТ

Ни от одного пункта договора о создании Союзного государства Беларусь не отказывается, но настаивает на равных условиях. Об этом в интервью МТРК «Мир» 2 апреля заявил Александр Лукашенко, передает БЕЛТА.

Президент Беларуси ответил на вопрос, как он видит развитие Союзного государства с учетом всех имеющихся нюансов.

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