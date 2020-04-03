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Предприятия онлайн-торговли предлагают временное трудоустройство

03.04.2020 08:30 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Предприятия онлайн-торговли предлагают временное трудоустройство

Рабочими местами готовы обеспечить тех, кому пришлось уйти в вынужденный отпуск.

Работа несложная – в основном, это комплектация заказов и доставка. Для трудоустройства достаточно санкнижки. 

Потребность в новых кадрах возникла из-за возросшего спроса на услуги интернет-магазинов.

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