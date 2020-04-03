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Предприятия онлайн-торговли предлагают временное трудоустройство
Источник материала: ОНТ
Рабочими местами готовы обеспечить тех, кому пришлось уйти в вынужденный отпуск.
Работа несложная – в основном, это комплектация заказов и доставка. Для трудоустройства достаточно санкнижки.
Потребность в новых кадрах возникла из-за возросшего спроса на услуги интернет-магазинов.
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Рабочими местами готовы обеспечить тех, кому пришлось уйти в вынужденный отпуск. Работа несложная – в основном, это комплектация заказов и доставка. Для...
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