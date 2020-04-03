«Его вырвали из укрытия и запихали в мешок». Как в Беларуси изымают домашних животных и почему это незаконно

Источник материала: Tut.by

«Я до сих пор не могу забыть, как их волокли в сетках по асфальту», — со слезами на глазах рассказывает свою историю минчанка Нина (имя изменено по просьбе героини. — Прим. LADY). Этой зимой у женщины принудительно изъяли домашних питомцев: суд постановил, что их слишком много.

О том, почему такие ситуации в Беларуси — не редкость, что говорит закон (есть ли он вообще) и как владельцы котов и собак могут защитить себя и своих четвероногих друзей — в нашем материале.



Фото: Дарья Бурякина / Снимок носит иллюстративный характер

Два года назад к Нине с проверкой пришли представители ЖЭУ. Причиной неожиданного визита стала жалоба соседей: те заявили, что в квартире Нины слишком много собак, и они — собаки — шумят. Претензии, считает женщина, были необоснованными.

— Собак было всего двое, одной из них — 14 лет, она спит все время. Какой шум? — интересуется у нас Нина и тут же отмечает, что за питомцами следила ответственно. Например, зная, что второй пес провожает ее на работу лаем, выходила из дома строго после 7 утра — когда шуметь можно по закону. — К тому же собаки были зарегистрированы, я их ни от кого не скрывала.

Но дверь коммунальщикам Нина не открыла: помимо собак в квартире также обитали и коты — ее и сестры. И с правовой точки зрения эти питомцы (8 хвостов) проживали там незаконно.

Женщина признает: она действительно нарушала правила содержания (согласно которым в квартире может жить только двое животных. — Прим. LADY). Но, по мнению Нины, в этом нарушении не только ее вина. Ведь если бы в Беларуси действовала программа стерилизации бездомных котов и собак, спасать такое количество животных и размещать их в своем жилище Нине бы не пришлось.

— После этого ЖЭУ обратился в суд, и суд постановил обеспечить специалистам управления доступ в квартиру, — продолжает наша собеседница. — Спорить с постановлением суда мы не стали. К нам пришли судебный исполнитель и юрист ЖЭУ, осмотрели жилье и дали предписание убрать лишних животных.

Нина рассказывает, что после этого она обращалась во все зоозащитные организации города. Но помочь ей (в частности пристроить часть питомцев) тогда никто не смог.



Фото: Дарья Бурякина / Снимок носит иллюстративный характер

— А потом пришла бумага из суда — мол, я не выполнила предписание. Как и кто это определил, мне неизвестно, ведь во второй раз комиссия не приходила.

Потом все будто бы затихло: ни звонков, ни писем, ни внезапных визитов. В какой-то момент Нина с сестрой подумали, что вопрос закрыт. Но в декабре прошлого года в почтовом ящике появилось новое извещение. В нем говорилось, что ровно через месяц женщин навестят судебные исполнители.

— 21 января к нам в квартиру пришло 8 человек: два судебных исполнителя, два милиционера, двое понятых и два сотрудника службы отлова, — вспоминает Нина и начинает плакать. От того, что происходило дальше, она до сих пор не может прийти в себя. — Устроили самый настоящий обыск: открывали комнаты, коробки (у нас шел ремонт, и вещи были упакованы), даже шкафы. В одном из шкафов прятался мой персидский кот, так его буквально вырвали из укрытия и запихали в мешок. Я умоляла не трогать животных, но мне в ответ только хамили.

После того, как рейд был окончен, представители отлова выволокли упакованных в сетки испуганных питомцев (мужчины при этом не церемонились и тянули «груз» прямо по асфальту — это видел весь двор), закинули их в свой автомобиль и уехали.

— Я потом звонила на Гурского (пункт временного содержания животных в Минске. — Прим. LADY), хотела вернуть хоть кого-то… Но мне сказали: «Не звоните сюда больше, теперь это наше имущество», — говорит женщина.

О том, что случилось с ее питомцами потом, Нина не знает. Удалось лишь выяснить, что до Гурского доехали все.

— Еще я слышала, что перса забрали почти сразу, а часть котов попала к волонтерам из Новополоцка, — говорит она. — Но насколько эта информация достоверна, сказать не могу. Радуюсь лишь, что животных не убили по пути, и надеюсь, что они успели найти новый дом.

Почему так происходит?

История Нины, к сожалению, не уникальна. Юрист и основатель центра по защите животных «Анималекс» Анастасия Жаврид признается: на горячую линию их центра в месяц поступает около 10 подобных звонков со всей Беларуси. И это не предел.

Анастасия ЖавридЮрист, основатель центра по защите животных «Анималекс»

«Анималекс» занимается правовой консультацией владельцев животных и волонтеров с 2016 года. Параллельно сотрудники Центра собирают статистику (в том числе по случаям с изъятием питомцев), ведут переговоры с государственными органами и проводят тематические мероприятия для зоозащитников. На данный момент организация работает над изменением законодательства (в частности — Правил содержания собак и котов) с Министерством ЖКХ.

— Поначалу количество обращений было больше, но большинство из них ничем не заканчивалось: люди использовали звонок как возможность выговориться и поплакать, — делится Анастасия. — А когда нужно было действовать — писать жалобы, подавать в суд, они пропадали, потому как у нас народ (особенно в маленьких населенных пунктах) боится идти против власти. Однако важно понимать: никто, кроме вас, не сможет защитить ваших питомцев.



Фото: Юлия Кирейчик / Снимок носит иллюстративный характер

В большинстве европейских стран на страже прав владельцев животных и их четвероногих друзей стоит закон. Но в Беларуси дело пока обстоит иначе. Единственный нормативный акт, который регулирует правовое поле в отношении котов и собак, — это Правила содержания домашних собак и кошек . Они были приняты в 2001 году.

— Конечно, с тех пор их несколько раз редактировали — в 2006 и 2013 годах, но существенных изменений в правила никто не вносил, — поясняет юрист. — На сегодня этот документ безнадежно устарел.

О чем говорится в правилах? Например, о том, сколько котов и собак может жить в вашей квартире.

Выдержка из Правил содержания:

Пункт 3. При соблюдении указанных в пункте 2 (Владельцы собак, кошек обязаны строго выполнять санитарно-ветеринарные нормы и правила их содержания, обеспечивать безопасность людей, не допускать загрязнения этими животными общедоступных мест. — Прим. LADY) настоящих Правил требований разрешается содержать:

3.1. собак, кошек в занимаемой одной семьей отдельной квартире, но не более двух животных в отдельной квартире многоквартирного жилого дома. В квартире, где проживает несколько нанимателей (собственников), не более одного животного на семью нанимателя (собственника) при согласии всех совершеннолетних граждан, проживающих в квартире.

— Не более двух животных в квартире — вот и вся законодательная база, — комментирует документ Анастасия. — Ни о габаритах этих животных, ни о размерах жилплощади в Правилах не говорится. При этом на собственников частных домов ограничение не действует, хотя некоторые квартиры превосходят дома по площади.

Еще одна странность закона: ограничения установлены только на два вида животных.

— То есть вы можете иметь хоть стаю попугаев, хоть 10 удавов — и никому не будет дела, — уточняет специалист. — Но если решили стать хозяином собак или котов, вас непременно поставят в рамки.

При этом, приводит пример специалист, для диких животных в белорусском законодательстве предусмотрены более детальные нормы содержания.

— Существует постановление (№ 16 от 27.02.2007 года) Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, в котором прописано все — от того, как рассчитать минимальную площадь для содержания каждого животного, до организации уборки за питомцами.

Эти нормы, по словам Анастасии, предусмотрены потому, что за благополучие диких животных и их сохранение в ответе конкретная организация — Минприроды. А вот за котов и собак, к сожалению, в Беларуси поручиться некому.



Фото: Юлия Кирейчик / Снимок носит иллюстративный характер

— За благополучие котов и собак, в том числе за гуманное обращение с ними, на сегодня не отвечает ни один государственный орган, — с сожалением констатирует факт собеседница. — Да, Министерство ЖКХ уполномочено регулировать вопросы, касающиеся котов и собак, но только те, что относятся к жилому фонду и прилегающим территориям. То есть сказать, сколько метров должно приходиться на собаку или кота, там не могут. Зато могут ограничить число животных.

Интересно, что животные согласно ст. 137 Гражданского кодекса РБ являются имуществом. Право на имущество закреплено Конституцией РБ.

— В 2015 году Конституционный суд вынес решение о неконституционности нормы по ограничению права собственности на животных, содержащихся в квартире, — делится Анастасия. — Но ситуацию это никак не решило. И, более того, с сайта суда это решение пропало.

Запугивают, оскорбляют, превышают полномочия

Вопрос, который волнует многих: как коммунальные службы отслеживают количество собак и кошек в квартире? С законодательной точки зрения в этом должны помогать сами владельцы: согласно правилам, каждый хозяин должен зарегистрировать своего питомца.

Выдержка из Правил содержания:

Пункт 4. Владельцы собак, кошек обязаны:

4.2. в трехдневный срок ставить в известность организации, осуществляющие регистрацию животных, а также ветеринарное учреждение по месту постоянного проживания о приобретении, продаже, гибели, пропаже, перемене места жительства или сдаче собаки, кошки.

Пункт 8. Регистрация собак, кошек производится организациями, определенными местными исполнительными и распорядительными органами.

Пункт 9. Собаки, кошки подлежат регистрации в течение трех дней со дня приобретения (то есть с момента появления их в вашей квартире. — Прим. LADY).

Пункт 12. При регистрации собак, кошек их владельцам выдается регистрационное удостоверение и жетон установленного образца, который должен быть постоянно прикреплен к ошейнику животного.

Но по факту большинство владельцев эту часть правил игнорирует. И не потому, что процедура платная, а потому, что хозяину такая регистрация ничего не дает.

— Исходя из правил владельцам выдается регистрационное удостоверение и жетон установленного образца, который должен быть постоянно прикреплен к ошейнику животного, — поясняет Анастасия и замечает, что единой базы зарегистрированных животных не существует. — Регистрирует каждый ЖЭУ как умеет: где-то это тетрадка, заполненная от руки, где-то таблица в Excel. Но найти по этим данным владельца невозможно, равно как и идентифицировать потерявшихся питомцев. Что происходит с налогами на собак, которые начисляются раз в квартал через жировку, вопрос открытый: куда уходят деньги, нам не смогло пояснить даже Министерство по налогам и сборам. Так что вполне понятно, почему большинство владельцев игнорирует обязанность по регистрации животных.

Кроме того, зарегистрировать можно лишь двух питомцев, остальные — вне закона. И сообщать о них (как, впрочем, и заводить) нельзя. Однако могут найтись те, кто сделает это за вас.

— Донос соседей в ЖЭУ, жалоба на нарушение правил содержания жилых помещений (запах, лай, мяуканье) — стандартная история, — признается Анастасия. — Обычно после этого ЖЭУ связывается с владельцем, чтобы прояснить ситуацию, но может и нагрянуть с комиссией. К сожалению, такие комиссии часто пользуются незнанием гражданами своих прав: запугивают, начинают превышать полномочия (заглядывать в шкафы, как в случае Нины. — Прим. LADY), не выдают на руки никаких документов. Доходит до оскорблений.

К сожалению, полномочия (и поведение) госслужб в данном случае никак не регламентированы. Исходя из правил, превышение «лимита» регулируется ст. 15.47 КоАП. Она предполагает довольно лояльные меры — от предупреждения до штрафа размером в 15 базовых величин.

— При этом для определения размера ответственности должны учитываться все обстоятельства — ущерб, причиненный таким нарушением, есть ли пострадавшие, впервые ли лицо привлекается к ответственности, — поясняет юрист. — Но со штрафом все понятно: нарушил — получил. А дальше у нас законодательная дыра.

По словам Анастасии, на практике ЖЭУ пытается залатать эту «дыру» так: выносит Предписание об устранении правонарушения и приказывает избавиться от лишних животных. Каким образом это нужно делать, обычно не уточняется.

— В малых городах, я знаю, вывозят в лес или подкидывают в деревни, в худшем случае — убивают, — приводит примеры она. — Еще иногда сдают в пункты временного содержания, но там у животных тоже мало шансов на выживание: содержат их ограниченное количество дней, после чего умерщвляют.

Как помочь себе и своим питомцам?

Сейчас Министерство ЖКХ совместно с Центром «Анималекс» и зоозащитными организациями разрабатывают новые «Правила содержания собак и котов». По сути, это компромисс между отсутствием закона об обращении с животными (его разработку приостановили два года назад. — Прим. LADY) и нынешними правилами.

— В новых правилах планируется закрепить не только обязанности владельца, но и права, детально прописать понятие жестокого обращения с животными, отменить отстрел, — делится информацией Анастасия. — Также там будут прописаны обязанности по уборке за своими питомцами.

Правда, ключевые проблемы — как, например, лимит животных на квартиру или чипирование вместо регистрации — Министерство почему-то игнорирует. В финальной редакции правил, которую получил «Анималекс», эти вопросы так и не были рассмотрены.

— Но, насколько нам известно, эта редакция правил еще не согласовывалась с министерствами и Советом министров, который и будет ее утверждать, — отмечает Анастасия.

Будет ли новый документ лучше предыдущего, покажет время. А пока владельцы животных должны знать, как защитить себя и питомцев в рамках действующего законодательства.

— Нас постоянно спрашивают: пускать ли в квартиру комиссию? Я считаю, что не стоит доводить дело до суда, лучше договориться на конкретное время и принять комиссию, — высказывает мнение юрист. — При этом берите с собой свидетелей: пусть на осмотре присутствуют друзья и соседи. И не забывайте, что комиссия обязана составить акт осмотра, который потом ляжет в основу протокола. Равно как и обязана выдать вам копию акта с подписями всех присутствовавших.

Эта же комиссия должна проследить, исполнили ли вы предписание (выселили «лишних» хвостатых). И засвидетельствовать отсутствие пушистых друзей — строго на момент осмотра.

— Я допускаю, что в этом случае может помочь даже банальная смена регистрации (то есть «прописка» по другому адресу) питомца, — рассуждает Анастасия. — Но утверждать не могу: в законе это не прописано. В любом случае, запомните раз и навсегда: регламента по изъятию животных белорусским законодательством не предусмотрено! Поэтому владелец имеет полное право не отдавать животных.

Если дело дошло до изъятия, проследите, чтобы на нем присутствовали не только работники ЖЭУ, но и сотрудники милиции.

— Они должны составить акт об изъятии, где будет детально прописано, кого изымают, куда помещают. Есть акт — есть возможность оспаривать действия исполнительных органов, — напоминает специалист.

Как правило, после изъятия животных передают в пункт временного содержания. Оттуда кота или собаку могут передать новому владельцу или усыпить по прошествии определенного срока. Но в небольших городах питомец может просто не доехать до временного жилища: сотрудники службы отлова избавляются от него по пути. Эта жестокость тоже никак не регулируется.

По словам Анастасии, шансы защитить питомцев есть лишь у тех, кто готов бороться.

— Причитаниями и слезами в таких делах не помочь, нужно действовать быстро и твердо, — отмечает она и дает пошаговое руководство для всех хозяев котов и собак.

1. Заручитесь поддержкой соседей, друзей, которые могут дать положительную характеристику.

2. Обратитесь за помощью в отстаивании интересов в зоозащитные организации.

3. Изучите свои права, требуйте их соблюдения, фиксируйте нарушения.

4. Обжалуйте действия госорганов при наличии нарушений или когда вы с ними не согласны.

5. Придавайте гласности (пишите в соцсети, обращайтесь к журналистам) любые превышения служебных полномочий и угрозы в свой адрес от должностных лиц.