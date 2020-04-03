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«Почв хватает». Александр Лукашенко поручил нарастить в стране производство гречневой крупы

03.04.2020 13:54 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 3 апреля Президент Беларуси совершает рабочую поездку в Смолевичский район Минской области, где посещает организации группы компаний «Серволюкс», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Почв хватает». Александр Лукашенко поручил нарастить в стране производство гречневой крупы

Александр Лукашенко поставил задачу нарастить в стране производство гречневой крупы. В прежние годы Беларусь закрывала собственную потребность примерно наполовину. Остальное импортировалось из России. Однако в последнее время появились определенные трудности с поставками.

Продовольственная безопасность, посевная и эффективность производств. Президент с рабочей поездкой в Смолевичском районе

«Почв хватает». Александр Лукашенко поручил нарастить в стране производство гречневой крупы

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Надо возделывать гречку. Какая бы ни была у нас тут урожайность, почв хватает. Надо подобрать почвы соответствующие, где можно возделывать гречку. Надо изучить хорошо эту культуру, чтобы не пальцем в небо тыкать и возделывать, высевать на почвах, которые непригодны. Технологически все соблюсти и получим те же объемы.

«Почв хватает». Александр Лукашенко поручил нарастить в стране производство гречневой крупы

Люди в материале: Александр Лукашенко

 
 
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Новости Беларуси. 3 апреля Президент Беларуси совершает рабочую поездку в Смолевичский район Минской области, где посещает организации группы компаний...
 
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