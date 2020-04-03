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«Почв хватает». Александр Лукашенко поручил нарастить в стране производство гречневой крупы
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 3 апреля Президент Беларуси совершает
Александр Лукашенко поставил задачу нарастить в стране производство гречневой крупы. В прежние годы Беларусь закрывала собственную потребность примерно наполовину. Остальное импортировалось из России. Однако в последнее время появились определенные трудности с поставками.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
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