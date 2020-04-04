«Мы мыслями еще в прошлом сезоне». Ковальчук - о поражении брестского «Динамо» от «Славии»

Источник материала: Tut.by

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Главный тренер брестского «Динамо» Сергей Ковальчук остался недоволен игрой своей команды, которая проиграла дома «Славии» со счетом 1:2 , посетовал на то, что футболисты еще живут прошлым годом и рассказал о состоянии Элиса Бакая и Дениса Лаптева. Его слова передает корреспондент «Прессбола» .

— Результатом, конечно, недовольны, хотя и игра складывалась не в нашу пользу. Да, были моменты, но настраивал ребят, что «Славия» — боевитая команда. Что она и продемонстрировала.

Единственное, что мне не понравилось — это отношение ребят. Мы мыслями еще в прошлом сезоне, мы чемпионы страны, и есть кое- какие моменты, которые мне не нравятся. Мы это все обозначим, вернемся на землю. Потому что сверху все видно.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Что с Бакаем, насколько серьезна травма?

— Проблема с коленом. Насколько она серьезна на сегодняшний день, пока не знаю. К завтрашнему дню, возможно, будет больше информации.

— Если бы не это повреждение, сняли бы Элиса с игры, чтобы как-то изменить ситуацию впереди?

— Нет. Именно Бакая — нет.

— А отсутствие Лаптева в заявке с чем связано?

— Было повреждение пятки, он мучился в последних матчах, на тренировках. Решили на эту игру не заявлять.

— Лаптев выбыл, Садовский сегодня надежд не оправдал. Не считаете, что на позицию центрфорварда стоило поискать в межсезонье кого-то еще?

— Сезон покажет. Пока не буду делать скоропалительных выводов. Пока надеюсь и на Садовского, и на Лаптева. Конечно, ситуация неприятная, но будем исправлять и работать.

Напомним, что в этом матче прервалась беспроигрышная серия брестского «Динамо», которая насчитывала 22 матча.



Фото: «Славия»

Главный тренер «Славии» Михаил Мартинович рассказал о составляющей успеха его команды и ответил на вопрос, считает ли он свой коллектив фаворитом чемпионата.

— Даже не знаю, с чего начать. Конечно, рады победе, победе над чемпионом страны, победе на выезде. Тут много составляющих. Готовились, хорошо разбирали соперника — наверное, банальные слова, но это самое главное.

Всю игру не давали сопернику создавать голевые моменты у наших ворот, сами активно выдвигались в атаку, были перспективные моменты у нас. Забили два гола. На концовку, наверное, где-то немножко не хватило сил.

Как ни крути, мы пока не большая команда, чтобы спокойно играть на удержание. Позволили сопернику создать голевой момент. Но хорошо то, что хорошо заканчивается. Выиграли и продолжаем двигаться дальше.

— Ваш коллега Сергей Ковальчук заметил, что его команда мыслями еще в прошлом сезоне. А какие настроения в вашей раздевалке после двух побед над фаворитами?

— Знаете, есть предсезонный период, есть соревновательный — и любая команда всегда к чему-то готовится. Заведомо проигрывать никто не собирается. Все выходят на поле с надеждой и верой на положительный исход. Победа над БАТЭ дала нам положительный импульс, уверенность, ехали в Брест с хорошим настроением. Дальше — больше.

— Сколько нужно сыграть матчей или одержать побед, чтобы про вашего соперника не говорили «Они — фавориты»? Есть ощущение, что «Славия» уже не слабее тех же БАТЭ и «Динамо»?

— Мы только в начале пути, сезон только начинается. Есть разные понятия, тот же весенний футбол. Пока просто рады тому, что при хорошей и качественной игре добываем нужный результат.

— В прошлом году «Славия» тоже доставила «Динамо» проблем в Бресте, но тогда на стадионе было несколько тысяч болельщиков, совсем другой антураж. Для приезжей команды проще играть в той атмосфере или для пяти с половиной сотен болельщиков?

— Тут неважно, приезжая команда или домашняя — играть всегда хочется при полных трибунах. Я помню прошлый приезд в Брест, здесь была обалденная атмосфера, и ее сегодня очень не хватало. Ведь Брест — футбольный город.

— Второй гол ваши ребята отмечали как-то по-особенному. С чем связано?

— Честно, не видел празднование ребят, потому что сам радовался на скамейке. Поэтому не могу прокомментировать.

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