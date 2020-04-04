ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Мы мыслями еще в прошлом сезоне». Ковальчук - о поражении брестского «Динамо» от «Славии»

05.04.2020 06:02 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Партнер проекта

Главный тренер брестского «Динамо» Сергей Ковальчук остался недоволен игрой своей команды, которая проиграла дома «Славии» со счетом 1:2, посетовал на то, что футболисты еще живут прошлым годом и рассказал о состоянии Элиса Бакая и Дениса Лаптева. Его слова передает корреспондент «Прессбола».

— Результатом, конечно, недовольны, хотя и игра складывалась не в нашу пользу. Да, были моменты, но настраивал ребят, что «Славия» — боевитая команда. Что она и продемонстрировала.

Единственное, что мне не понравилось — это отношение ребят. Мы мыслями еще в прошлом сезоне, мы чемпионы страны, и есть кое- какие моменты, которые мне не нравятся. Мы это все обозначим, вернемся на землю. Потому что сверху все видно.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Что с Бакаем, насколько серьезна травма?

— Проблема с коленом. Насколько она серьезна на сегодняшний день, пока не знаю. К завтрашнему дню, возможно, будет больше информации.

— Если бы не это повреждение, сняли бы Элиса с игры, чтобы как-то изменить ситуацию впереди?

— Нет. Именно Бакая — нет.

— А отсутствие Лаптева в заявке с чем связано?

— Было повреждение пятки, он мучился в последних матчах, на тренировках. Решили на эту игру не заявлять.

— Лаптев выбыл, Садовский сегодня надежд не оправдал. Не считаете, что на позицию центрфорварда стоило поискать в межсезонье кого-то еще?

— Сезон покажет. Пока не буду делать скоропалительных выводов. Пока надеюсь и на Садовского, и на Лаптева. Конечно, ситуация неприятная, но будем исправлять и работать.

Напомним, что в этом матче прервалась беспроигрышная серия брестского «Динамо», которая насчитывала 22 матча.


Фото: «Славия»

Главный тренер «Славии» Михаил Мартинович рассказал о составляющей успеха его команды и ответил на вопрос, считает ли он свой коллектив фаворитом чемпионата.

— Даже не знаю, с чего начать. Конечно, рады победе, победе над чемпионом страны, победе на выезде. Тут много составляющих. Готовились, хорошо разбирали соперника — наверное, банальные слова, но это самое главное.

Всю игру не давали сопернику создавать голевые моменты у наших ворот, сами активно выдвигались в атаку, были перспективные моменты у нас. Забили два гола. На концовку, наверное, где-то немножко не хватило сил.

Как ни крути, мы пока не большая команда, чтобы спокойно играть на удержание. Позволили сопернику создать голевой момент. Но хорошо то, что хорошо заканчивается. Выиграли и продолжаем двигаться дальше.

— Ваш коллега Сергей Ковальчук заметил, что его команда мыслями еще в прошлом сезоне. А какие настроения в вашей раздевалке после двух побед над фаворитами?

— Знаете, есть предсезонный период, есть соревновательный — и любая команда всегда к чему-то готовится. Заведомо проигрывать никто не собирается. Все выходят на поле с надеждой и верой на положительный исход. Победа над БАТЭ дала нам положительный импульс, уверенность, ехали в Брест с хорошим настроением. Дальше — больше.

— Сколько нужно сыграть матчей или одержать побед, чтобы про вашего соперника не говорили «Они — фавориты»? Есть ощущение, что «Славия» уже не слабее тех же БАТЭ и «Динамо»?

— Мы только в начале пути, сезон только начинается. Есть разные понятия, тот же весенний футбол. Пока просто рады тому, что при хорошей и качественной игре добываем нужный результат.

— В прошлом году «Славия» тоже доставила «Динамо» проблем в Бресте, но тогда на стадионе было несколько тысяч болельщиков, совсем другой антураж. Для приезжей команды проще играть в той атмосфере или для пяти с половиной сотен болельщиков?

— Тут неважно, приезжая команда или домашняя — играть всегда хочется при полных трибунах. Я помню прошлый приезд в Брест, здесь была обалденная атмосфера, и ее сегодня очень не хватало. Ведь Брест — футбольный город.

— Второй гол ваши ребята отмечали как-то по-особенному. С чем связано?

Открыть/скачать видео (897.1 КБ)

— Честно, не видел празднование ребят, потому что сам радовался на скамейке. Поэтому не могу прокомментировать.

Партнер проекта:


 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Слова наставников брестского «Динамо» и «Славии» после матча третьего тура.
 
Новости дня
Новости разные
 
Многодетная семья не досчиталась 5,4 тысяч рублей пособия и подала в суд на соцзащиту
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.04.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
05.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полымя
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика