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Часть проспекта Машерова в Минске перекроют из-за репетиции парада

06.04.2020 13:54 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 5 апреля в Минске военнослужащие начинают подготовку к параду в честь 9 мая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже сегодня на время тренировок сводной роты почетного караула движение транспорта на некоторых улицах будет ограничено. С 21:00 до 23:00 часов вечера перекроют участок проспекта Машерова от улицы Даумана до проспекта Победителей. На это время движение общественного транспорта организуют по альтернативным маршрутам.

Часть проспекта Машерова в Минске перекроют из-за репетиции парада

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. 5 апреля в Минске военнослужащие начинают подготовку к параду в честь 9 мая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже сегодня на время...
 
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