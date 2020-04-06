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Часть проспекта Машерова в Минске перекроют из-за репетиции парада
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 5 апреля в Минске военнослужащие начинают подготовку к параду в честь 9 мая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Уже сегодня на время тренировок сводной роты почетного караула движение транспорта на некоторых улицах будет ограничено. С 21:00 до 23:00 часов вечера перекроют участок проспекта Машерова от улицы Даумана до проспекта Победителей. На это время движение общественного транспорта организуют по альтернативным маршрутам.
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Новости Беларуси. 5 апреля в Минске военнослужащие начинают подготовку к параду в честь 9 мая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже сегодня на время...
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