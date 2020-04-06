ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Несвиже созданы городские смотровые комиссии по проведению смотра противопожарного состояния жилфонда

06.04.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Нясвижскiя навiны

Поделитесь с друзьями
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Предупредить, спасти, провести разъяснительную беседу о мерах пожарной безопасности, оказать помощь тем гражданам, которые в ней нуждаются, и не допустить чрезвычайного происшествия — таков должен быть главный принцип работы смотровых комиссий.

На основании пункта 1 статьи 40 Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 г. № 108-З «О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь», Несвижский районный исполнительный комитет принял решение о создании в городе Несвиже городских смотровых комиссий по проведению смотра противопожарного состояния жилого фонда в следующем составе:

Городская комиссия № 1:

Флорьянович Андрей Мирославович — главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства Несвижского районного исполнительного комитета (далее райисполком), председатель комиссии;

Шкода Людмила Викентьевна — главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства райисполкома, секретарь комиссии;

Желенговский Владимир Николаевич — первый заместитель начальника Несвижского районного отдела по чрезвычайным ситуациям;

Гутько Татьяна Васильевна — специалист по социальной работе отделения первичного приема, анализа, информирования и прогнозирования государственного учреждения «Несвижский районный территориальный центр социального обслуживания населения» (далее Несвижский районный территориальный центр социального обслуживания населения);

Сливец Юрий Анатольевич — участковый инспектор милиции отдела внутренних дел райисполкома;

Киреня Анжелика Сергеевна — фельдшер Рудавского ФАПа учреждения здравоохранения «Несвижская центральная районная больница»;

Сосновский Леонид Григорьевич — инспектор Несвижской районной инспекции Столбцовского межрайонного отделения филиала по г. Минску и Минской области ГУ «Государственный энергетический надзор»;

Жуковский Андрей Васильевич — инженер по охране труда Несвижского РГС филиала «Столбцыгаз» УП «Миноблгаз»;

Жук Татьяна Вацлавовна — главный специалист по охране детства сектора социальной и воспитательной работы управления по образованию, спорту и туризму райисполкома;

Рогалевич Елена Викторовна — методист учебно-методического кабинета управления по образованию, спорту и туризму райисполкома.

Городская комиссия № 2:

Гордийко Сергей Андреевич — заместитель директора по идеологической работе районного унитарного предприятия «Несвижское жилищно-коммунальное хозяйство» (далее — УП «Несвижское ЖКХ»), председатель комиссии;

Рогалевич Татьяна Александровна — начальник участка «Расчетный центр по коммунальным услугам» УП «Несвижское ЖКХ», секретарь комиссии;

Руснак Ольга Павловна — специалист по социальной работе отделения первичного приема, анализа, информирования и прогнозирования Несвижского районного территориального центра социального обслуживания населения;

Снопко Анастасия Александровна — инженер инспекции надзора и профилактики Несвижского районного отдела по чрезвычайным ситуациям;

Соленик Андрей Михайлович — участковый инспектор милиции отдела внутренних дел райисполкома;

Марушко Светлана Александровна — участковая медицин-ская сестра поликлиники Несвижской ЦРБ;

Сосновский Леонид Григорьевич — инспектор Несвижской районной инспекции Столбцовского межрайонного отделения филиала по г. Минску и Минской области ГУ «Государственный энергетический надзор»;

Кирсанов Игорь Евгеньевич — мастер службы РВР и врезки Несвижского РГС филиала «Столб-цыгаз» УП «Миноблгаз»;

Макаревич Татьяна Юрьевна — педагог социальный, педагог-психолог ГУО «Несвижская гимназия»;

Демух Инна Константиновна — заместитель директора по воспитательной работе ГУО «Несвижская гимназия».

Городская комиссия № 3:

Радоман Виталий Михайлович — инженер по охране труда УП «Несвижское ЖКХ», председатель комиссии;

Балтуцкая Галина Ивановна — инженер по охране труда УП «Несвижское ЖКХ», секретарь комиссии;

Колодинская Татьяна Геннадь-евна — специалист по социальной работе отделения первичного приема, анализа, информирования и прогнозирования Несвижского районного территориального центра социального обслуживания населения;

Глобаж Андрей Викторович — инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Несвижского районного отдела по чрезвычайным ситуациям;

Сливец Юрий Анатольевич — участковый инспектор милиции отдела внутренних дел райисполкома;

Цыган Ирина Сергеевна — помощник врача Несвижской ЦРБ;

Цвирко Адам Станиславович —  инспектор Несвижской районной инспекции Столбцовского межрайонного отделения филиала по г. Минску и Минской области ГУ «Государственный энергетический надзор»;

Жуковский Андрей Васильевич — инженер по охране труда Несвижского РГС филиала «Столбцыгаз» УП «Миноблгаз»;

Казак Ванда Францевна — педагог социальный ГУО «Средняя школа № 1 г. Несвижа»;

Гибкая Янина Леонидовна — учитель начальных классов ГУО «Средняя школа № 1 г. Несвижа»;

Кендыш Марина Иосифовна — педагог социальный ГУО «Средняя школа № 4 г. Несвижа».

Городская комиссия № 4:

Ладята Александр Михайлович — мастер участка «ЖЭУ г. Несвиж» УП «Несвижское ЖКХ», председатель комиссии;

Горинова Алина Сигизмундовна — специалист подомового учета УП «Несвижское ЖКХ», секретарь комиссии;

Пацекович Ирина Евгеньевна — специалист по социальной работе отделения первичного приема, анализа, информирования и прогнозирования Несвижского районного территориального центра социального обслуживания населения;

Яцевич Федор Владимирович — старший инженер инспекции надзора и профилактики Несвижского районного отдела по чрезвычайным ситуациям;

Кожекин Александр Михайлович — мастер участка «ЖЭУ               г. Несвиж» УП «Несвижское ЖКХ»;

Монич Сергей Вячеславович — участковый инспектор милиции отдела внутренних дел райисполкома;

Парамчук Валентина Александ-ровна — фельдшер Альбянского ФАПа Несвижской ЦРБ;

Цвирко Адам Станиславович — инспектор Несвижской районной инспекции Столбцовского межрайонного отделения филиала по г. Минску и Минской области ГУ «Государственный энергетический надзор»;

Козловский Игорь Эдуардович — старший мастер службы эксплуатации Несвижского РГС филиала «Столбцыгаз» УП «Миноблгаз»;

Плавсюк Елена Леонидовна — педагог-психолог ГУО «Средняя школа № 3 г. Несвижа»;

Оскирко Ирина Валентиновна — заместитель директора по воспитательной работе ГУО «Средняя школа № 3 г. Несвижа.

Несвижским районным исполнительным комитетом поставлена важная задача — достучаться до каждого жителя города и повлиять на образ жизни тех, кто заступает за грань безопасности.

 


Поделитесь с друзьями
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Предупредить, спасти, провести разъяснительную беседу о мерах пожарной безопасности, оказать помощь тем гражданам, которые в ней нуждаются, и не допустить
 
Новости дня
Новости разные
 
Учащийся брестского колледжа умер в поезде – СК проводит проверку
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.04.2020
Mir24.TV Belarus
Новости Докшицы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
06.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика