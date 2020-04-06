В Несвиже созданы городские смотровые комиссии по проведению смотра противопожарного состояния жилфонда

Предупредить, спасти, провести разъяснительную беседу о мерах пожарной безопасности, оказать помощь тем гражданам, которые в ней нуждаются, и не допустить чрезвычайного происшествия — таков должен быть главный принцип работы смотровых комиссий.
На основании пункта 1 статьи 40 Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 г. № 108-З «О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь», Несвижский районный исполнительный комитет принял решение о создании в городе Несвиже городских смотровых комиссий по проведению смотра противопожарного состояния жилого фонда в следующем составе:
Городская комиссия № 1:
Флорьянович Андрей Мирославович — главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства Несвижского районного исполнительного комитета (далее райисполком), председатель комиссии;
Шкода Людмила Викентьевна — главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства райисполкома, секретарь комиссии;
Желенговский Владимир Николаевич — первый заместитель начальника Несвижского районного отдела по чрезвычайным ситуациям;
Гутько Татьяна Васильевна — специалист по социальной работе отделения первичного приема, анализа, информирования и прогнозирования государственного учреждения «Несвижский районный территориальный центр социального обслуживания населения» (далее Несвижский районный территориальный центр социального обслуживания населения);
Сливец Юрий Анатольевич — участковый инспектор милиции отдела внутренних дел райисполкома;
Киреня Анжелика Сергеевна — фельдшер Рудавского ФАПа учреждения здравоохранения «Несвижская центральная районная больница»;
Сосновский Леонид Григорьевич — инспектор Несвижской районной инспекции Столбцовского межрайонного отделения филиала по г. Минску и Минской области ГУ «Государственный энергетический надзор»;
Жуковский Андрей Васильевич — инженер по охране труда Несвижского РГС филиала «Столбцыгаз» УП «Миноблгаз»;
Жук Татьяна Вацлавовна — главный специалист по охране детства сектора социальной и воспитательной работы управления по образованию, спорту и туризму райисполкома;
Рогалевич Елена Викторовна — методист учебно-методического кабинета управления по образованию, спорту и туризму райисполкома.
Городская комиссия № 2:
Гордийко Сергей Андреевич — заместитель директора по идеологической работе районного унитарного предприятия «Несвижское жилищно-коммунальное хозяйство» (далее — УП «Несвижское ЖКХ»), председатель комиссии;
Рогалевич Татьяна Александровна — начальник участка «Расчетный центр по коммунальным услугам» УП «Несвижское ЖКХ», секретарь комиссии;
Руснак Ольга Павловна — специалист по социальной работе отделения первичного приема, анализа, информирования и прогнозирования Несвижского районного территориального центра социального обслуживания населения;
Снопко Анастасия Александровна — инженер инспекции надзора и профилактики Несвижского районного отдела по чрезвычайным ситуациям;
Соленик Андрей Михайлович — участковый инспектор милиции отдела внутренних дел райисполкома;
Марушко Светлана Александровна — участковая медицин-ская сестра поликлиники Несвижской ЦРБ;
Сосновский Леонид Григорьевич — инспектор Несвижской районной инспекции Столбцовского межрайонного отделения филиала по г. Минску и Минской области ГУ «Государственный энергетический надзор»;
Кирсанов Игорь Евгеньевич — мастер службы РВР и врезки Несвижского РГС филиала «Столб-цыгаз» УП «Миноблгаз»;
Макаревич Татьяна Юрьевна — педагог социальный, педагог-психолог ГУО «Несвижская гимназия»;
Демух Инна Константиновна — заместитель директора по воспитательной работе ГУО «Несвижская гимназия».
Городская комиссия № 3:
Радоман Виталий Михайлович — инженер по охране труда УП «Несвижское ЖКХ», председатель комиссии;
Балтуцкая Галина Ивановна — инженер по охране труда УП «Несвижское ЖКХ», секретарь комиссии;
Колодинская Татьяна Геннадь-евна — специалист по социальной работе отделения первичного приема, анализа, информирования и прогнозирования Несвижского районного территориального центра социального обслуживания населения;
Глобаж Андрей Викторович — инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Несвижского районного отдела по чрезвычайным ситуациям;
Сливец Юрий Анатольевич — участковый инспектор милиции отдела внутренних дел райисполкома;
Цыган Ирина Сергеевна — помощник врача Несвижской ЦРБ;
Цвирко Адам Станиславович — инспектор Несвижской районной инспекции Столбцовского межрайонного отделения филиала по г. Минску и Минской области ГУ «Государственный энергетический надзор»;
Жуковский Андрей Васильевич — инженер по охране труда Несвижского РГС филиала «Столбцыгаз» УП «Миноблгаз»;
Казак Ванда Францевна — педагог социальный ГУО «Средняя школа № 1 г. Несвижа»;
Гибкая Янина Леонидовна — учитель начальных классов ГУО «Средняя школа № 1 г. Несвижа»;
Кендыш Марина Иосифовна — педагог социальный ГУО «Средняя школа № 4 г. Несвижа».
Городская комиссия № 4:
Ладята Александр Михайлович — мастер участка «ЖЭУ г. Несвиж» УП «Несвижское ЖКХ», председатель комиссии;
Горинова Алина Сигизмундовна — специалист подомового учета УП «Несвижское ЖКХ», секретарь комиссии;
Пацекович Ирина Евгеньевна — специалист по социальной работе отделения первичного приема, анализа, информирования и прогнозирования Несвижского районного территориального центра социального обслуживания населения;
Яцевич Федор Владимирович — старший инженер инспекции надзора и профилактики Несвижского районного отдела по чрезвычайным ситуациям;
Кожекин Александр Михайлович — мастер участка «ЖЭУ г. Несвиж» УП «Несвижское ЖКХ»;
Монич Сергей Вячеславович — участковый инспектор милиции отдела внутренних дел райисполкома;
Парамчук Валентина Александ-ровна — фельдшер Альбянского ФАПа Несвижской ЦРБ;
Цвирко Адам Станиславович — инспектор Несвижской районной инспекции Столбцовского межрайонного отделения филиала по г. Минску и Минской области ГУ «Государственный энергетический надзор»;
Козловский Игорь Эдуардович — старший мастер службы эксплуатации Несвижского РГС филиала «Столбцыгаз» УП «Миноблгаз»;
Плавсюк Елена Леонидовна — педагог-психолог ГУО «Средняя школа № 3 г. Несвижа»;
Оскирко Ирина Валентиновна — заместитель директора по воспитательной работе ГУО «Средняя школа № 3 г. Несвижа.
Несвижским районным исполнительным комитетом поставлена важная задача — достучаться до каждого жителя города и повлиять на образ жизни тех, кто заступает за грань безопасности.