В Несвиже созданы городские смотровые комиссии по проведению смотра противопожарного состояния жилфонда

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Предупредить, спасти, провести разъяснительную беседу о мерах пожарной безопасности, оказать помощь тем гражданам, которые в ней нуждаются, и не допустить чрезвычайного происшествия — таков должен быть главный принцип работы смотровых комиссий.

На основании пункта 1 статьи 40 Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 г. № 108-З «О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь», Несвижский районный исполнительный комитет принял решение о создании в городе Несвиже городских смотровых комиссий по проведению смотра противопожарного состояния жилого фонда в следующем составе:

Городская комиссия № 1:

Флорьянович Андрей Мирославович — главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства Несвижского районного исполнительного комитета (далее райисполком), председатель комиссии;

Шкода Людмила Викентьевна — главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства райисполкома, секретарь комиссии;

Желенговский Владимир Николаевич — первый заместитель начальника Несвижского районного отдела по чрезвычайным ситуациям;

Гутько Татьяна Васильевна — специалист по социальной работе отделения первичного приема, анализа, информирования и прогнозирования государственного учреждения «Несвижский районный территориальный центр социального обслуживания населения» (далее Несвижский районный территориальный центр социального обслуживания населения);

Сливец Юрий Анатольевич — участковый инспектор милиции отдела внутренних дел райисполкома;

Киреня Анжелика Сергеевна — фельдшер Рудавского ФАПа учреждения здравоохранения «Несвижская центральная районная больница»;

Сосновский Леонид Григорьевич — инспектор Несвижской районной инспекции Столбцовского межрайонного отделения филиала по г. Минску и Минской области ГУ «Государственный энергетический надзор»;

Жуковский Андрей Васильевич — инженер по охране труда Несвижского РГС филиала «Столбцыгаз» УП «Миноблгаз»;

Жук Татьяна Вацлавовна — главный специалист по охране детства сектора социальной и воспитательной работы управления по образованию, спорту и туризму райисполкома;

Рогалевич Елена Викторовна — методист учебно-методического кабинета управления по образованию, спорту и туризму райисполкома.

Городская комиссия № 2:

Гордийко Сергей Андреевич — заместитель директора по идеологической работе районного унитарного предприятия «Несвижское жилищно-коммунальное хозяйство» (далее — УП «Несвижское ЖКХ»), председатель комиссии;

Рогалевич Татьяна Александровна — начальник участка «Расчетный центр по коммунальным услугам» УП «Несвижское ЖКХ», секретарь комиссии;

Руснак Ольга Павловна — специалист по социальной работе отделения первичного приема, анализа, информирования и прогнозирования Несвижского районного территориального центра социального обслуживания населения;

Снопко Анастасия Александровна — инженер инспекции надзора и профилактики Несвижского районного отдела по чрезвычайным ситуациям;

Соленик Андрей Михайлович — участковый инспектор милиции отдела внутренних дел райисполкома;

Марушко Светлана Александровна — участковая медицин-ская сестра поликлиники Несвижской ЦРБ;

Сосновский Леонид Григорьевич — инспектор Несвижской районной инспекции Столбцовского межрайонного отделения филиала по г. Минску и Минской области ГУ «Государственный энергетический надзор»;

Кирсанов Игорь Евгеньевич — мастер службы РВР и врезки Несвижского РГС филиала «Столб-цыгаз» УП «Миноблгаз»;

Макаревич Татьяна Юрьевна — педагог социальный, педагог-психолог ГУО «Несвижская гимназия»;

Демух Инна Константиновна — заместитель директора по воспитательной работе ГУО «Несвижская гимназия».

Городская комиссия № 3:

Радоман Виталий Михайлович — инженер по охране труда УП «Несвижское ЖКХ», председатель комиссии;

Балтуцкая Галина Ивановна — инженер по охране труда УП «Несвижское ЖКХ», секретарь комиссии;

Колодинская Татьяна Геннадь-евна — специалист по социальной работе отделения первичного приема, анализа, информирования и прогнозирования Несвижского районного территориального центра социального обслуживания населения;

Глобаж Андрей Викторович — инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Несвижского районного отдела по чрезвычайным ситуациям;

Сливец Юрий Анатольевич — участковый инспектор милиции отдела внутренних дел райисполкома;

Цыган Ирина Сергеевна — помощник врача Несвижской ЦРБ;

Цвирко Адам Станиславович — инспектор Несвижской районной инспекции Столбцовского межрайонного отделения филиала по г. Минску и Минской области ГУ «Государственный энергетический надзор»;

Жуковский Андрей Васильевич — инженер по охране труда Несвижского РГС филиала «Столбцыгаз» УП «Миноблгаз»;

Казак Ванда Францевна — педагог социальный ГУО «Средняя школа № 1 г. Несвижа»;

Гибкая Янина Леонидовна — учитель начальных классов ГУО «Средняя школа № 1 г. Несвижа»;

Кендыш Марина Иосифовна — педагог социальный ГУО «Средняя школа № 4 г. Несвижа».

Городская комиссия № 4:

Ладята Александр Михайлович — мастер участка «ЖЭУ г. Несвиж» УП «Несвижское ЖКХ», председатель комиссии;

Горинова Алина Сигизмундовна — специалист подомового учета УП «Несвижское ЖКХ», секретарь комиссии;

Пацекович Ирина Евгеньевна — специалист по социальной работе отделения первичного приема, анализа, информирования и прогнозирования Несвижского районного территориального центра социального обслуживания населения;

Яцевич Федор Владимирович — старший инженер инспекции надзора и профилактики Несвижского районного отдела по чрезвычайным ситуациям;

Кожекин Александр Михайлович — мастер участка «ЖЭУ г. Несвиж» УП «Несвижское ЖКХ»;

Монич Сергей Вячеславович — участковый инспектор милиции отдела внутренних дел райисполкома;

Парамчук Валентина Александ-ровна — фельдшер Альбянского ФАПа Несвижской ЦРБ;

Цвирко Адам Станиславович — инспектор Несвижской районной инспекции Столбцовского межрайонного отделения филиала по г. Минску и Минской области ГУ «Государственный энергетический надзор»;

Козловский Игорь Эдуардович — старший мастер службы эксплуатации Несвижского РГС филиала «Столбцыгаз» УП «Миноблгаз»;

Плавсюк Елена Леонидовна — педагог-психолог ГУО «Средняя школа № 3 г. Несвижа»;

Оскирко Ирина Валентиновна — заместитель директора по воспитательной работе ГУО «Средняя школа № 3 г. Несвижа.

Несвижским районным исполнительным комитетом поставлена важная задача — достучаться до каждого жителя города и повлиять на образ жизни тех, кто заступает за грань безопасности.