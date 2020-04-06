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Сначала пытался уехать, а потом убежать. В Минске инспекторы задержали бесправника на Opel
Источник материала: Tut.by
В Минске инспекторы с погоней задерживали бесправника на Opel,
Инцидент произошел вечером 5 апреля. На улице Филимонова водитель Opel проигнорировал требование сотрудника ГАИ об остановке и попытался скрыться. Началась погоня. Когда нарушитель понял, что уйти от преследования на автомобиле не получится, он попытался убежать, но был задержан.
Выяснилось, что за рулем Opel находился 22-летний парень. Права управления транспортными средствами он не имел. Инспекторы составили на нарушителя административные протоколы.
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Выяснилось, что за рулем Opel находился 22-летний парень.
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