Сначала пытался уехать, а потом убежать. В Минске инспекторы задержали бесправника на Opel

Источник материала: Tut.by

В Минске инспекторы с погоней задерживали бесправника на Opel, сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Инцидент произошел вечером 5 апреля. На улице Филимонова водитель Opel проигнорировал требование сотрудника ГАИ об остановке и попытался скрыться. Началась погоня. Когда нарушитель понял, что уйти от преследования на автомобиле не получится, он попытался убежать, но был задержан.

Выяснилось, что за рулем Opel находился 22-летний парень. Права управления транспортными средствами он не имел. Инспекторы составили на нарушителя административные протоколы.