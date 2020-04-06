Беларусы требуют карантина

Сегодня стало известно уже о 700 случаях инфицирования и 13 смертях. Однако, по мнению экспертов,





А реальная ситуация такова, что в аптеках уже даже не перебои с масками, их там просто нет, как нет и банального парацетамола. На этом фоне уверения властей, что "в Багдаде все спокойно" выглядят нелепо, а хоккей с Лукашенко во главе - цинично и кощунственно.





От беспомощности и полного отсутствия возможности контакта с властями беларусы прибегают к "заборной демократии"



