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Карягин: У большинства предпринимателей кубышек нет

06.04.2020 17:50 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Беларусь становится «токсичной зоной для бизнеса». Из-за кризиса более 50% бизнесов в Беларуси могут прекратить свою работу, а более 30% — просто исчезнуть.

Карягин: У большинства предпринимателей кубышек нет
Глава Республиканской конфедерации предпринимательства Владимир Карягин заявил, что из-за кризиса более 50% бизнесов в Беларуси могут прекратить свою работу, а более 30% — просто исчезнуть. Под вторыми имеются в виду индивидуальные предприниматели, малый и средний бизнес. Это большой удар по инвесторам и ВВП, передает officelife

По его словам, более 60% рабочих мест — это негосударственный сектор. Некоторые предприниматели с болью расстаются с работниками. В малом бизнесе — это почти члены семей.

"Никто не спешит сегодня «сбросить» этих людей. Наш бизнес социально ответственный", - подчеркивает Карягин.

Он заявил, что сейчас очень нужны опережающие меры. Но пока проект указа о наведении порядка на потребительском рынке «кошмарит» предпринимателей.

В большинстве стран, как заявил Карягин, прекращены проверки, а Беларусь на этом фоне становится «токсичной зоной для бизнеса». Коллеги Карягина подчеркнули, что в нынешней ситуации резкие меры правительств возможны, но не карательные. Можно провести проверку и дать организации совет, как поступить.

Владимир Карягин также подчеркнул: "Кубышек у большинства из нас нет".

Он добавил, что бизнес-союзы не просят поддержки для тех, кто работает через офшоры. Простые люди часто живут от зарплаты до зарплаты, пенсионеры — от пенсии до пенсии, а бизнес — от расчета до расчета.

"Две недели неопределенности нам дорого стоили... Правительство нам своим бездействием нанесло большой урон", - резюмировал Карягин.


Напомним, на минувшей неделе Лукашенко вместо поддержки, как это делается в других странах, предложил бизнесу в условиях кризиса «кубышечку развязать»: вложить в бизнес те запасы, которые есть.

"Поддержим тех, кто хочет, чтобы его поддержали, и второе - кто вложится сам. Надо шевелиться всем", - заявил он.
 
 
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Беларусь становится «токсичной зоной для бизнеса». Из-за кризиса более 50% бизнесов в Беларуси могут прекратить свою работу, а более 30% — просто исчезнуть.
 
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