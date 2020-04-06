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Карягин: У большинства предпринимателей кубышек нет
Источник материала: Партизан
Беларусь становится «токсичной зоной для бизнеса». Из-за кризиса более 50% бизнесов в Беларуси могут прекратить свою работу, а более 30% — просто исчезнуть.
Глава Республиканской конфедерации предпринимательства Владимир Карягин заявил, что из-за кризиса более 50% бизнесов в Беларуси могут прекратить свою работу, а более 30% — просто исчезнуть. Под вторыми имеются в виду индивидуальные предприниматели, малый и средний бизнес. Это большой удар по инвесторам и ВВП, передает
По его словам, более 60% рабочих мест — это негосударственный сектор. Некоторые предприниматели с болью расстаются с работниками. В малом бизнесе — это почти члены семей.
"Никто не спешит сегодня «сбросить» этих людей. Наш бизнес социально ответственный", - подчеркивает Карягин.
Он заявил, что сейчас очень нужны опережающие меры. Но пока проект указа о наведении порядка на потребительском рынке «кошмарит» предпринимателей.
В большинстве стран, как заявил Карягин, прекращены проверки, а Беларусь на этом фоне становится «токсичной зоной для бизнеса». Коллеги Карягина подчеркнули, что в нынешней ситуации резкие меры правительств возможны, но не карательные. Можно провести проверку и дать организации совет, как поступить.
Владимир Карягин также подчеркнул: "Кубышек у большинства из нас нет".
Он добавил, что бизнес-союзы не просят поддержки для тех, кто работает через офшоры. Простые люди часто живут от зарплаты до зарплаты, пенсионеры — от пенсии до пенсии, а бизнес — от расчета до расчета.
"Две недели неопределенности нам дорого стоили... Правительство нам своим бездействием нанесло большой урон", - резюмировал Карягин.
Напомним, на минувшей неделе Лукашенко вместо поддержки, как это делается в других странах, предложил бизнесу в условиях кризиса «кубышечку развязать»: вложить в бизнес те запасы, которые есть.
"Поддержим тех, кто хочет, чтобы его поддержали, и второе - кто вложится сам. Надо шевелиться всем", -
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Беларусь становится «токсичной зоной для бизнеса». Из-за кризиса более 50% бизнесов в Беларуси могут прекратить свою работу, а более 30% — просто исчезнуть.
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