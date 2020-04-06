Карягин: У большинства предпринимателей кубышек нет

officelife Глава Республиканской конфедерации предпринимательства Владимир Карягин заявил, что из-за кризиса более 50% бизнесов в Беларуси могут прекратить свою работу, а более 30% — просто исчезнуть. Под вторыми имеются в виду индивидуальные предприниматели, малый и средний бизнес. Это большой удар по инвесторам и ВВП, передает





По его словам, более 60% рабочих мест — это негосударственный сектор. Некоторые предприниматели с болью расстаются с работниками. В малом бизнесе — это почти члены семей.





"Никто не спешит сегодня «сбросить» этих людей. Наш бизнес социально ответственный", - подчеркивает Карягин.





Он заявил, что сейчас очень нужны опережающие меры. Но пока проект указа о наведении порядка на потребительском рынке «кошмарит» предпринимателей.





В большинстве стран, как заявил Карягин, прекращены проверки, а Беларусь на этом фоне становится «токсичной зоной для бизнеса». Коллеги Карягина подчеркнули, что в нынешней ситуации резкие меры правительств возможны, но не карательные. Можно провести проверку и дать организации совет, как поступить.





Владимир Карягин также подчеркнул: "Кубышек у большинства из нас нет".





Он добавил, что бизнес-союзы не просят поддержки для тех, кто работает через офшоры. Простые люди часто живут от зарплаты до зарплаты, пенсионеры — от пенсии до пенсии, а бизнес — от расчета до расчета.





"Две недели неопределенности нам дорого стоили... Правительство нам своим бездействием нанесло большой урон", - резюмировал Карягин.









Напомним, на минувшей неделе Лукашенко вместо поддержки, как это делается в других странах, предложил бизнесу в условиях кризиса «кубышечку развязать»: вложить в бизнес те запасы, которые есть.



