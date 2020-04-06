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Под Минском возвели необычный «морской» детсад

06.04.2020 17:55 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Новый детский сад разместился в жилом квартале «Пирс», но будет открыт и для детей из Ратомки и других поселков. В ближайший месяц застройщик «А-100 Девелопмент» завершит все строительные работы.

Сад рассчитан на 230 детей жилого комплекса «Пирс» и прилегающих населенных пунктов.  Предусмотрено 12 групп в зависимости от возраста воспитанников.

Детский сад отличается необычным фасадом и внутренним оформлением: ярко выраженной морской концепцией и стилистикой, которая перекликается с «прибалтийским» обликом «Пирса».

Монолитно-каркасное здание детсада начали строить в 2019 году. Завершить все работы планируется до конца месяца.

«Мы ставили задачу достроить детский сад примерно в то же время, что и сам жилой квартал «Пирс», но там строительные работы продлятся до июня. Сегодня на всех наших площадках работы продолжаются в штатном режиме и по графику, даже несмотря на сложную экономическую ситуацию в стране и мире. Мы обещали жителям «Пирса» детский сад весной 2020 года и сдержали обещание. В нынешних условиях люди будут отдавать предпочтение именно тем строительным компаниям, которые держат слово, даже несмотря на кризис и мировую пандемию, – убеждены в компании «А-100 Девелопмент». – Сам квартал сейчас готов более чем на 80%. Сегодня все дома построены, ведутся работы по отделке фасадов и благоустройству, поступают в продажу последние квартиры. Мы бросили силы на то, чтобы на всех без исключения объектах строительство продолжалось и сроки сдачи, прописанные в договорах, соблюдались».

Морская тема раскрыта как во внешнем облике здания, так и в интерьерах детского сада: на стенах нарисованы веселые «подводные» герои, а также волны, пузырьки, пляж, маяки и спасательные атрибуты. Детские группы выполнены в разных цветовых решениях: бирюзовый цвет прибрежной морской волны, насыщенный желтый солнечный цвет, светлое голубое небо и синее море. Графика на стенах имитирует путешествие по морским волнам и призвана развивать у детей креативное и творческое мышление.

Концепция моря также поддерживается деталями фасадов, элементами благоустройства: голубым прорезиненным покрытием в форме моря, чайками на столбиках для игр, игровыми элементами в форме морских жителей.

В саду есть современный актовый зал и спортивный зал со стеной для маленьких альпинистов. Появятся здесь кабинеты психолога и логопеда.

На улице застройщик установил игровые площадки с деревянными теневыми навесами, прорезиненные безопасные покрытия, мини-огороды, где дети смогут выращивать овощи или зелень, специальную зону для рисования мелом, площадку для изучения ПДД, качели, песочницы и многое другое.

Вся территория детского сада огорожена, а вход будет осуществляться в трёх местах через специальные видеодомофоны. Один вход расположен на территории Пирса, второй – со стороны парковки, прилегающей к саду, третий – со стороны Ратомки.

 
 
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Новый детский сад разместился в жилом квартале «Пирс», но будет открыт и для детей из Ратомки и других поселков. В ближайший месяц застройщик «А-100 Девелопмент»...
 
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