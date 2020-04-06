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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Вынесли со стройплощадки ковш от экскаватора-погрузчика, попали в руки милиции Сыщики задержали двоих мужчин. Есть основания полагать, что они причастны к хищению дорогостоящего строительного инструмента. Как рассказали в милиции, в течение...

Сыщики задержали двоих мужчин. Есть основания полагать, что они причастны к хищению дорогостоящего строительного инструмента. Как рассказали в милиции, в течение месяца один из фигурантов наблюдал за рабочим процессом на одной из площадок. То ли труд увлекал зрителя, то ли технический процесс. Но подговорив своего товарища, мужчины решили забрать открепленный от машины ковш. Говорят, очень нужен был для хозяйства.