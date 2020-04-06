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Вынесли со стройплощадки ковш от экскаватора-погрузчика, попали в руки милиции

06.04.2020 19:08 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Сыщики задержали двоих мужчин. Есть основания полагать, что они причастны к хищению дорогостоящего строительного инструмента. Как рассказали в милиции, в течение месяца один из фигурантов наблюдал за рабочим процессом на одной из площадок. То ли труд увлекал зрителя, то ли технический процесс. Но подговорив своего товарища, мужчины решили забрать открепленный от машины ковш. Говорят, очень нужен был для хозяйства.
 
 
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Сыщики задержали двоих мужчин. Есть основания полагать, что они причастны к хищению дорогостоящего строительного инструмента. Как рассказали в милиции, в течение...
 
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