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Рабочую, но опасную схему решила провернуть 44-летняя жительница Хойников
Источник материала: БTКогда в плюсе только посредник. Недвижимость Хойников оказалась в положительном тренде, чем и воспользовалась одна местная бизнесвумен. Она представлялась администратором ИП, заключила договор о найме жилья с пенсионеркой. В последующем ту самую квартиру подозреваемая сдала двум девушкам. При этом все деньги присвоила себе.
Что примечательно, в прошлом она уже была судима за мошенничество. Тогда она обработала знакомых, которых просила оформить на себя кредиты. О новом повороте в судьбе Александр Камович.
Как заработать на посредничестве без особых усилий. Рабочую, но опасную схему решила провернуть 44-летняя жительница Хойников. Обманутой оказалась 76-летняя пенсионерка. После смерти сына у нее осталась квартира, которую было решено сдавать внаем. Об этом узнала подозреваемая и предложила услуги риелтора.
В квартиру пенсионерки на полгода заселились две девушки. Они оплатили первый и последний месяцы аренды. Однако через несколько дней по требованию лжериелтора они передали ей сумму за весь срок проживания. При этом подозреваемая о сделке арендодателю не сообщила и деньги забрала себе. Через некоторое время хозяйка квартиры заподозрила посредницу в обмане и обратилась в милицию.
Что примечательно, схема с посредничеством еще и превратилась в некое подобие финансовой пирамиды. Долговые обязательства перед клиентами, которые попали на удочку лжериелтора, разрешались за счет займов, в том числе полученных от арендаторов других квартир.
Еще одна интересная деталь - по этой же статье "Мошенничество" подозреваемую уже судили несколько лет назад и приговорили к нескольким годам лишения свободы с отсрочкой. Тогда фигурантка уговаривала знакомых оформлять на себя кредиты, забирала себе деньги. Обязательства она так и не исполнила.
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Когда в плюсе только посредник. Недвижимость Хойников оказалась в положительном тренде, чем и воспользовалась одна местная бизнесвумен. Она представлялась...
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