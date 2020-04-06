Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Рабочую, но опасную схему решила провернуть 44-летняя жительница Хойников Когда в плюсе только посредник. Недвижимость Хойников оказалась в положительном тренде, чем и воспользовалась одна местная бизнесвумен. Она представлялась...

Когда в плюсе только посредник. Недвижимость Хойников оказалась в положительном тренде, чем и воспользовалась одна местная бизнесвумен. Она представлялась администратором ИП, заключила договор о найме жилья с пенсионеркой. В последующем ту самую квартиру подозреваемая сдала двум девушкам. При этом все деньги присвоила себе.Что примечательно, в прошлом она уже была судима за мошенничество. Тогда она обработала знакомых, которых просила оформить на себя кредиты. О новом повороте в судьбеКак заработать на посредничестве без особых усилий. Рабочую, но опасную схему решила провернуть 44-летняя жительница Хойников. Обманутой оказалась 76-летняя пенсионерка. После смерти сына у нее осталась квартира, которую было решено сдавать внаем. Об этом узнала подозреваемая и предложила услуги риелтора.В квартиру пенсионерки на полгода заселились две девушки. Они оплатили первый и последний месяцы аренды. Однако через несколько дней по требованию лжериелтора они передали ей сумму за весь срок проживания. При этом подозреваемая о сделке арендодателю не сообщила и деньги забрала себе. Через некоторое время хозяйка квартиры заподозрила посредницу в обмане и обратилась в милицию.Что примечательно, схема с посредничеством еще и превратилась в некое подобие финансовой пирамиды. Долговые обязательства перед клиентами, которые попали на удочку лжериелтора, разрешались за счет займов, в том числе полученных от арендаторов других квартир.Еще одна интересная деталь - по этой же статье "Мошенничество" подозреваемую уже судили несколько лет назад и приговорили к нескольким годам лишения свободы с отсрочкой. Тогда фигурантка уговаривала знакомых оформлять на себя кредиты, забирала себе деньги. Обязательства она так и не исполнила.