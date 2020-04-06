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Дом с трещинами на улице Широкой капитально отремонтируют
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Проблемный дом на улице Широкой, состояние которого уже больше года беспокоит жильцов, будет капитально отремонтирован, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
В доме по улице Широкая в Минске проводится укрепление конструкций: жильцы отселены на время
Напомним, еще два года назад жильцы дома обнаружили трещины в конструкциях новостройки. Специалисты провели обследование здания, после чего укрепили колонны. Но в ходе работ были обнаружены еще несколько таких же колонн. Поэтому администрация Советского района приняла решение привести дом в надлежащее состояние. В марте заключили договор с организацией, которая займется ремонтом.
Александр Крашевский, главный инженер КУП «ЖКХ Советского района:
К ремонту приступят после проведения экспертизы ближе к осени.
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Новости Беларуси. Проблемный дом на улице Широкой, состояние которого уже больше года беспокоит жильцов, будет капитально отремонтирован, сообщили в программе...
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