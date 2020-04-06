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«В людях». Владимир Прокопцов. Анонс

06.04.2020 19:10 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Покажут даже больше. Музей истории ВОВ запустил онлайн-лекции

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Новости Беларуси. Новый формат обучения предложил музей истории Великой Отечественной войны. Теперь познакомиться с экспонатами и изучать историю нашей страны можно посредством онлайн-лекций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«В людях». Владимир Прокопцов. Анонс

Для этого достаточно иметь компьютер с веб-камерой и микрофоном. В режиме реального времени представитель музея даст теоретические знания, а также вступит в диалог со слушателями и ответит на их вопросы. Кстати, у зрителей онлайн-лекций даже будет небольшое преимущество: они смогут увидеть чуть больше, чем обычные посетители музея.

«В людях». Владимир Прокопцов. Анонс

«В людях». Владимир Прокопцов. Анонс

Елена Семашко, заместитель заведующего отделом музейных коммуникаций:
В условиях сложившейся эпидемиологической обстановки директор нашего музея озвучил идею и принял решение о внедрении онлайн-лекций как такой дистанционной формы продолжения нашей коммуникации с музейным посетителем. Во время онлайн-лекции ребята могут видеть предметы, которые находятся в фондовых хранилищах: либо сами предметы, либо их фотографические изображения, то есть это то, чего обычный посетитель в экспозиционных залах не увидит.

«В людях». Владимир Прокопцов. Анонс

В первую очередь проект рассчитан на учащихся: все шесть тем онлайн-лекций есть и в школьной программе. Организаторы рассчитывают, что такой формат объединит усилия и потенциал педагогов и музейных работников, а также смотивирует молодых людей заниматься самообразованием. Онлайн-лекции проводятся по предварительной записи: для того, чтобы виртуально побывать в музее, надо собрать группу желающих от 10 до 30 человек.

«В людях». Владимир Прокопцов. Анонс

«В людях». Владимир Прокопцов. Анонс

«В людях». Владимир Прокопцов. Анонс

 
Теги: знакомства, Гродно
 
 
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