Почти 100% ветеранов и участников войны на Гродненщине уже получили единовременные выплаты к 75-летию Победы

Источник материала: Вороновская газета





Единовременную материальную помощь к 75-летию Победы на Гродненщине получили уже практически все ветераны, участники войны и люди, пострадавшие от ее последствий. Всего такие выплаты по Указу №491 в регионе полагаются 1085 жителям: 85 из них – по линии Министерств обороны, МВД и Комитета госбезопаасности Республики Беларусь.

– В преддверии праздника ветеранам особенно дорого внимание и хочется скорее их порадовать, поэтому, несмотря на крайний срок 1 мая, мы поставили перед собой задачу выплатить деньги как можно раньше, чтобы никого не заставлять ждать, – рассказал председатель комитета по труду, занятости и социальной защите облисполкома Сергей Пацевич. – На сегодняшний день единовременная матпомощь была выплачена практически всем, кому она полагается, за исключением 13 человек. Это ветераны и участники войны, которые сейчас находятся за пределами области: отдыхают в санаториях, гостят у детей. В самое ближайшее время они также получат полагающиеся им выплаты.

К слову, сумма единовременной материальной помощи по указу варьируется от 700 до 2500 рублей. Это значимая сумма, которую, по словам председателя областной организации Белорусского общественного объединения ветеранов Ивана Тустова, ветераны и участники войны приняли с большой благодарностью и пониманием того, что государство проявляет к ним постоянное внимание и заботу.

– Это очень своевременная помощь, – отметил Иван Тустов. – Социальные службы предприняли все необходимое, чтобы выплатить деньги в максимально короткие сроки, и ветераны, безусловно, благодарны им за такую оперативность в работе. В стороне не остаются и ветеранские организации. В ближайшее время ветеранам и участникам войны начнут вручать подарки и государственные награды к празднику. На следующей неделе представители военного комиссариата, органов исполнительной власти, ветеранских организаций приступят к вручению юбилейных медалей к 75-летию Великой Победы.

Анна РАДЮК https://grodnonews.by/