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Трамп подписал указ о коммерческой добыче ресурсов на Луне
Источник материала: ОНТ
Американские компании смогут вести на Луне и других небесных телах разработку полезных ископаемых. Соответствующий указ подписал президент США Дональд Трамп,
В документе говорится, что политика США направлена на стимулирование международной поддержки добыче полезных ископаемых в космосе. Также в указе есть положение о том, что на космическое пространство будут распространяться права частной собственности. Соединенные Штаты не рассматривают космическое пространство как всеобщее достояние человечества.
Указ подчеркивает, что США не признают Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах, которое было принято резолюцией Генассамблеи ООН в 1979 году.
NASA рассчитывает высадить астронавтов на Луну не позднее 2024 года.
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Американские компании смогут вести на Луне и других небесных телах разработку полезных ископаемых. Соответствующий указ подписал президент США Дональд Трамп,...
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