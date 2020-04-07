Трамп подписал указ о коммерческой добыче ресурсов на Луне

Источник материала: ОНТ

Американские компании смогут вести на Луне и других небесных телах разработку полезных ископаемых. Соответствующий указ подписал президент США Дональд Трамп, сообщает ТАСС.

В документе говорится, что политика США направлена на стимулирование международной поддержки добыче полезных ископаемых в космосе. Также в указе есть положение о том, что на космическое пространство будут распространяться права частной собственности. Соединенные Штаты не рассматривают космическое пространство как всеобщее достояние человечества.

Указ подчеркивает, что США не признают Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах, которое было принято резолюцией Генассамблеи ООН в 1979 году.

NASA рассчитывает высадить астронавтов на Луну не позднее 2024 года.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram