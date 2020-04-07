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Архиепископ Кондрусевич: Мы требуем больше ответов от властей

07.04.2020 13:56 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Архиепископ Тадеуш Кондрусевич обращает внимание на недостаток информации со стороны ответственных государственных структур во время эпидемии накануне Пасхи.

Архиепископ Кондрусевич: Мы требуем больше ответов от властей
«Я не хочу вдаваться в решения государственных органов, но когда представители всех религий, всех конфессий [на молитве в Красном костеле - ред.] собираются вместе, надо прийти и сказать, у нас много вопросов.

Так как это было Вербное воскресенье, мы освящали вербу. Я не эксперт в этом вопросе, я не знаю, несет ли эта вода заражение или нет. Вам нужно будет освятить пасхальную еду в субботу - я тоже не знаю.

Я спросил Минздрав: «Что нам делать? Почему вы ничего не говорите?!» Я через вас, через СМИ, хочу встретиться с кем-то ответственным, чтобы получить конкретные ответы.

Вы видите, Церковь много делает для предотвращения этого <инфекции>. В Вербное воскресенье в большинстве церквей Святая Месса отмечалась на улице, где это было возможно, чтобы соблюдать, как говорят сегодня, «социальную дистанцию». Мы требуем больше ответов, но меня не слышат.

Слава Богу, сейчас  появилось больше информации, это немного успокаивает людей <…> Это очень важно.

Мне также хотелось бы встретиться с кем-то <из ответственных чиновников>: к нам приходит много людей, а мы не специалисты; мы сами не знаем, что делать, а со стороны Министерства здравоохранения нет никакой инициативы», - цитирует главу белорусских католиков сайт catholic.by


В этой связи Тадеуш Кондрусевич призывает католиков праздновать Пасху дома.

"С одной стороны, это хорошо, что люди идут в костел и тянутся к Богу. Но, с другой, люди читают информацию в интернете. Я не могу приказать не идти в костел, но я призываю смотреть на состояние своего здоровья и соблюдать необходимую дистанцию во время посещения храма", — сказал архиепископ.

При этом Тадеуш Кондрусевич отметил хорошую организацию медицинской деятельности и огромные усилия белорусских врачей в борьбе с эпидемией и поблагодарил их за самоотверженную работу.
 
 
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Архиепископ Тадеуш Кондрусевич обращает внимание на недостаток информации со стороны ответственных государственных структур во время эпидемии накануне Пасхи.
 
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