Архиепископ Кондрусевич: Мы требуем больше ответов от властей

«Я не хочу вдаваться в решения государственных органов, но когда представители всех религий, всех конфессий [- ред.] собираются вместе, надо прийти и сказать, у нас много вопросов.





Так как это было Вербное воскресенье, мы освящали вербу. Я не эксперт в этом вопросе, я не знаю, несет ли эта вода заражение или нет. Вам нужно будет освятить пасхальную еду в субботу - я тоже не знаю.





Я спросил Минздрав: «Что нам делать? Почему вы ничего не говорите?!» Я через вас, через СМИ, хочу встретиться с кем-то ответственным, чтобы получить конкретные ответы.





Вы видите, Церковь много делает для предотвращения этого <инфекции>. В Вербное воскресенье в большинстве церквей Святая Месса отмечалась на улице, где это было возможно, чтобы соблюдать, как говорят сегодня, «социальную дистанцию». Мы требуем больше ответов, но меня не слышат.





Слава Богу, сейчас появилось больше информации, это немного успокаивает людей <…> Это очень важно.





catholic.by Мне также хотелось бы встретиться с кем-то <из ответственных чиновников>: к нам приходит много людей, а мы не специалисты; мы сами не знаем, что делать, а со стороны Министерства здравоохранения нет никакой инициативы», - цитирует главу белорусских католиков сайт









В этой связи Тадеуш Кондрусевич призывает католиков праздновать Пасху дома.