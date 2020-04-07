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Тюльпаны и гиацинты зацвели на две недели раньше в Ботаническом саду
Источник материала: ОНТ
В Ботаническом саду зацвели тюльпаны и гиацинты примерно на две недели раньше, чем обычно,
Как рассказала научный сотрудник, обычно сезон цветения тюльпанов начинается в первой половине мая и длится 14 дней, а гиацинтов – после 20 апреля. Всего в коллекции Ботанического сада около 600 сортов тюльпанов.
Ботанический сад работает в штатном режиме. 25 апреля центральный вход планируют открыть для массовых посещений.
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В Ботаническом саду зацвели тюльпаны и гиацинты примерно на две недели раньше, чем обычно, сообщила БЕЛТА научный сотрудник Центрального ботанического сада НАН...
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