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Континентальная хоккейная лига может лишиться ряда команд

07.04.2020 16:54 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Континентальная хоккейная лига может лишиться ряда команд

Континентальная хоккейная лига может лишиться ряда команд вслед за «Адмиралом» из Владивостока.

Турнир могут покинуть финский «Йокерит», казахстанский «Барыс», рижское «Динамо», «Нефтехимик», «Сочи», «Северсталь» и «Амур». У ряда этих команд есть проблемы с финансированием на будущий сезон. Напомним, ранее «Йокерит» и «Барыс» снялись с розыгрыша Кубка Гагарина.

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Континентальная хоккейная лига может лишиться ряда команд вслед за «Адмиралом» из Владивостока. Турнир могут покинуть финский «Йокерит», казахстанский «Барыс»,...
 
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