Источник материала: ОНТ

Континентальная хоккейная лига может лишиться ряда команд вслед за «Адмиралом» из Владивостока.

Турнир могут покинуть финский «Йокерит», казахстанский «Барыс», рижское «Динамо», «Нефтехимик», «Сочи», «Северсталь» и «Амур». У ряда этих команд есть проблемы с финансированием на будущий сезон. Напомним, ранее «Йокерит» и «Барыс» снялись с розыгрыша Кубка Гагарина.

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