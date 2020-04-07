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Континентальная хоккейная лига может лишиться ряда команд
Источник материала: ОНТ
Континентальная хоккейная лига может лишиться ряда команд вслед за «Адмиралом» из Владивостока.
Турнир могут покинуть финский «Йокерит», казахстанский «Барыс», рижское «Динамо», «Нефтехимик», «Сочи», «Северсталь» и «Амур». У ряда этих команд есть проблемы с финансированием на будущий сезон. Напомним, ранее «Йокерит» и «Барыс» снялись с розыгрыша Кубка Гагарина.
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Континентальная хоккейная лига может лишиться ряда команд вслед за «Адмиралом» из Владивостока. Турнир могут покинуть финский «Йокерит», казахстанский «Барыс»,...
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