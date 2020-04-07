На национальную безопасность денег может не хватить

30 марта Александр Лукашенко принял с докладом госсекретаря Совета безопасности Андрея Равкова, министра обороны Виктора Хренина и начальника главного разведывательного управления армии Павла Тихонова.





Мероприятие было посвящено вопросу реагирования на учения стран НАТО, которые должны проходить вблизи границ Беларуси в 2020 году. В открытой части встречи Лукашенко заявил, что меры реагирования не должны быть чрезмерными, так как это вопрос в том числе и финансовый.





Беларуский руководитель дал понять, что они (меры по реагированию) должны предприниматься в рамках плановой подготовки армии. И как следствие – не выходя за пределы утвержденного бюджета.





Между тем, по итогам работы национальной экономики за первый квартал 2020 года отмечается ряд негативных тенденций: падение выручки экономических агентов, быстрая девальвация национальной валюты , стремительный рост отрицательного сальдо внешней торговли.





Что в итоге может повлечь падение ВВП до 10% в текущем году. Очевидно, можно ожидать сокращения доходной части бюджета, что потребует его секвестра. Который затронет в первую очередь импорт инвестиционных непроизводственных товаров.





Армия является крупнейшим получателем импортной продукции среди всех силовых ведомств.





Так, за 2019 год был установлен своеобразный рекорд: закуплено 8 единиц боевых и учебно-боевых самолетов, ориентировочно общей стоимостью USD 200-260 млн. Далее, есть потребность в ряде систем вооружения и военной техники, которые либо импортируются полностью, либо имеют значительную импортную составляющую в цене.





В условиях приближающихся президентских выборов и на фоне экономического кризиса власти в приоритетном порядке продолжат поддержку занятости населения в госсекторе.









Можно ожидать, что по итогам 2020 года произойдет заметное сокращение бюджетов силовых ведомств страны за счет сжатия капитальных расходов и импорта товаров в их интересах.





С учётом того, что в основном такие расходы осуществляются в интересах армии, даже ограниченные (и зачастую спорные, как в случае с закупкой Су-30СМ) планы по её модернизации будут поставлены на паузу.





Причем, не только в текущем, но и в 2021 году.