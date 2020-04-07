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Инициаторку студенческой забастовки и акции «Ха-ха я здесь умру» отчислили из Университета
Источник материала: Партизан
Лиза Прокопчик училась на 4-м курсе Минского государственного лингвистического университета, пишет
В марте девушка активно призывала студентов к самоизоляции, хотя официального карантина администрация университета не вводила.
«Отчислили за пропуски», — говорит Лиза Прокопчик и объясняет, что с юридической стороны отчисление законное. Но сама она считает его политически мотивированным.
«На факультете есть люди, у которых по 150 часов пропусков в месяцев, и их не отчисляют. У меня за март было 60-65 часов пропусков» и меня отчислили«, — говорит она.
Елизавета говорит, что в декабре уезжала за границу по общественным делам и также имела другие пропуски занятий. За все время учебы, говорит, она не имела пересдач, кроме физкультуры.
Девушка говорит, что в связи с ее активностью в администрацию не вызывали.
«Когда я была на самокарантине, мне даже не звонили из администрации, хотя всем моим одногруппницам звонили и спрашивали, где они находятся», — говорит Елизавета.
«Я думаю, что я сама виновата, но это и политически мотивировано. Я знаю много людей, которые не ходят на занятия, сдают сессии с четвертого раза, и их не исключают, — объясняет Лиза. — Я буду обжаловать это решение, так как во внутреннем документе университета написано, что в процессе обучения студенты имеют право на сохранение своей жизни и здоровья. Я считаю, что самокарантин — это и есть сохранение моей жизни и здоровья. Скорее всего, это не сработает, но попробовать надо».
Ситуация Елизаветы особая, так как она поступала по целевому направлению. Это означает, что она будет обязана вернуть деньги за полученное образование. Сумма может достигать нескольких тысяч долларов.
В администрации университета пообещали прокомментировать отчисление Елизаветы Прокопчик позже.
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Лиза Прокопчик училась на 4-м курсе Минского государственного лингвистического университета, пишет Радио Свобода.
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