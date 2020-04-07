Инициаторку студенческой забастовки и акции «Ха-ха я здесь умру» отчислили из Университета

В марте девушка активно призывала студентов к самоизоляции, хотя официального карантина администрация университета не вводила.





«Отчислили за пропуски», — говорит Лиза Прокопчик и объясняет, что с юридической стороны отчисление законное. Но сама она считает его политически мотивированным.





«На факультете есть люди, у которых по 150 часов пропусков в месяцев, и их не отчисляют. У меня за март было 60-65 часов пропусков» и меня отчислили«, — говорит она.





Елизавета говорит, что в декабре уезжала за границу по общественным делам и также имела другие пропуски занятий. За все время учебы, говорит, она не имела пересдач, кроме физкультуры.





Девушка говорит, что в связи с ее активностью в администрацию не вызывали.





«Когда я была на самокарантине, мне даже не звонили из администрации, хотя всем моим одногруппницам звонили и спрашивали, где они находятся», — говорит Елизавета.





«Я думаю, что я сама виновата, но это и политически мотивировано. Я знаю много людей, которые не ходят на занятия, сдают сессии с четвертого раза, и их не исключают, — объясняет Лиза. — Я буду обжаловать это решение, так как во внутреннем документе университета написано, что в процессе обучения студенты имеют право на сохранение своей жизни и здоровья. Я считаю, что самокарантин — это и есть сохранение моей жизни и здоровья. Скорее всего, это не сработает, но попробовать надо».



