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В Щучинском районе мотоциклист насмерть сбил 14-летнего парня, который выбежал на дорогу за мячом
Источник материала: Tut.by
Подросток погиб под колесами мотоцикла в агрогородке Василишки Щучинского района,
Авария произошла 7 апреля, около 20.00, около пешеходного перехода на улице Победы. Предварительно установлено, что 14-летний подросток внезапно выбежал на дорогу перед ехавшим мотоциклом Suzuki, которым управлял 26-летний мужчина.
В результате ДТП парень от полученных травм умер на месте происшествия.
По предварительной версии, дети шли на спортивную площадку играть в футбол. В какой-то момент мяч оказался на дороге и подросток побежал за ним.
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Авария произошла 7 апреля, около 20.00, около пешеходного перехода на улице Победы.
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