В Щучинском районе мотоциклист насмерть сбил 14-летнего парня, который выбежал на дорогу за мячом

Источник материала: Tut.by

Подросток погиб под колесами мотоцикла в агрогородке Василишки Щучинского района, сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.





Авария произошла 7 апреля, около 20.00, около пешеходного перехода на улице Победы. Предварительно установлено, что 14-летний подросток внезапно выбежал на дорогу перед ехавшим мотоциклом Suzuki, которым управлял 26-летний мужчина.

В результате ДТП парень от полученных травм умер на месте происшествия.

По предварительной версии, дети шли на спортивную площадку играть в футбол. В какой-то момент мяч оказался на дороге и подросток побежал за ним.





Как сообщили в Следственном комитете, в отношении водителя мотоцикла возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК Беларуси (Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). Он задержан.