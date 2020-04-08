Как мошенники обманывают белорусов от имени «Беларусбанка»

Первую мошенническую платформу заблокировали.

- Но мошенники изменили его название и адрес на http://belgosinvest.com/ и вновь предлагают пользователям инвестировать в свое «светлое» будущее. На этот раз создатели сайта в видеоролике рассказывают пользователям, что именно с этой платформы, созданной «Беларусбанком» совместно с Министерством экономики РБ, начинали свою инвестиционную деятельность создатель социальной сети «Вконтакте» Павел Дуров, российский миллиардер Роман Абрамович и другие, - сообщает пресс-служба банка.





blizko.by Как и в предыдущих случаях, «Беларусбанк» не имеет отношения к указанным сайтам, а в структуре холдинга банка нет дочерней инвестиционной компании, пишет





- Указанный сайт создан исключительно для сбора персональных данных пользователей с последующим использованием их для доступа через сервисы дистанционного банковского обслуживания к личным средствам, - отметили в банке.











































































