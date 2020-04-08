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Как мошенники обманывают белорусов от имени «Беларусбанка»

08.04.2020 09:40 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Аферисты создали инвестплатформу, которая от имени банка собирала персональные данные пользователей.

Как мошенники обманывают белорусов от имени «Беларусбанка»
Первую мошенническую платформу заблокировали. 
 
- Но мошенники изменили его название и адрес на http://belgosinvest.com/ и вновь предлагают пользователям инвестировать в свое «светлое» будущее. На этот раз создатели сайта в видеоролике рассказывают пользователям, что именно с этой платформы, созданной «Беларусбанком» совместно с Министерством экономики РБ, начинали свою инвестиционную деятельность создатель социальной сети «Вконтакте» Павел Дуров, российский миллиардер Роман Абрамович и другие, - сообщает пресс-служба банка.

 
Как и в предыдущих случаях, «Беларусбанк» не имеет отношения к указанным сайтам, а в структуре холдинга банка нет дочерней инвестиционной компании, пишет blizko.by

- Указанный сайт создан исключительно для сбора персональных данных пользователей с последующим использованием их для доступа через сервисы дистанционного банковского обслуживания к личным средствам, - отметили в банке.
 
 
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Аферисты создали инвестплатформу, которая от имени банка собирала персональные данные пользователей.
 
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