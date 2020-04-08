КГК пообещал суровые наказания, включая уголовные дела, за необоснованный рост цен

Источник материала: Myfin

фото: Myfin.by

Это будет сделано согласно поручению главы государства, которое было дано на совещании 7 апреля.

«Если где-то в розничных торговых сетях начнется вольница с ценами, особенно на товары, пользующиеся повышенным спросом в этот период, реакция будет вплоть до возбуждения уголовных дел », – сказал Леонид Анфимов, передает БЕЛТА.

Глава КГК подчеркнул, что в работе всей вертикали власти главное – не допустить снижения уровня и качества жизни граждан. По словам Леонида Анфимова, связи с этим «не поддается здравому смыслу ситуация с ценообразованием» .

Мониторинг КГК: выросли цены и появились спекулянты

КГК накануне провел мониторинг. Установлено, что отпускные цены на отдельные виды продукции увеличили как импортеры, так и отечественные производители.

Например, один из крупнейших импортеров овощей и фруктов в апреле в сравнении с мартом увеличил отпускные цены на лимоны в 3,5 раза, корень имбиря – в 2,6 раза, пекинскую капусту – на 46%, яблоки – на 39%, даже на отечественную белокачанную капусту – на 40%. Другой импортер увеличил в апреле по сравнению с мартом надбавки на импортную продукцию по отдельным позициям до 72 процентных пунктов .



фото: Myfin.by

Товар подорожал и в рознице. В одном из могилевских магазинов 4 апреля цена за 1 кг лимонов составила 10 рублей, чеснока – 12, имбиря – 34.

«Появились спекулянты, перепродающие продукты на стихийных рынках в разы дороже: чеснок – по 18 рублей за 1 кг, имбирь – 49, лимоны – 14», – добавил глава КГК.

Цены подняли и некоторые белорусские производители, в частности, на пюре фруктовое, капусту, картофель, лук репчатый, мясо цыплят-бройлеров и другие товары.

Отмечены факты удорожания капусты на 17%, картофеля - на 25%, лука репчатого - на 67%.

«Какой здесь курс доллара привел к завышению цен на отечественную продукцию? Также в гонку включились торговые сети и посредники, применяя баснословную оптовую надбавку», – отметил глава Комитета госконтроля. В отдельных случаях оптовая надбавка доходит до 200% и более. Даже на социально значимые товары отечественного производства (растительное и сливочное масла, молоко, кефир) некоторые торговые объекты применяют надбавку выше рекомендованной МАРТ.

Леонид Анфимов подчеркнул, что реакция на проявление в торговых сетях «вольницы цен» будет вплоть до возбуждения уголовных дел.

О средствах индивидуальной защиты

Леонид Анфимов также озвучил результаты проведенного 6 апреля Комитетом госконтроля мониторинг наличия в аптечной сети регионов республики и Минска средств индивидуальной защиты (маски, респираторы), антисептиков и отдельных лекарственных средств (парацетамол). Была изучена ситуация в 130 аптеках по всей республике. Медицинские маски (респираторы) имелись только в 33 аптеках (25%) , антисептики на спиртовой основе – в 35 (27%), парацетамол – в 15 (11%) .

Как сказано в сообщении на сайте КГК, значительные претензии имеются к концернам «Беллегпром» и «Белгоспищепром», предприятиями которого не обеспечена потребность населения в медицинских масках и других средствах защиты.

«Концерну «Беллегпром» не удалось в сжатые сроки, с учетом остроты вопроса, мобилизовать швейные предприятия на выпуск медицинских защитных масок в необходимом количестве. Иначе как нерасторопностью и приниженным чувством ответственности это объяснить не могу. Это медицинское изделие не требует каких-то космических технологий, суперсовременного оборудования, особой квалификации работников. Медицинские маски – это сегодня гарантированный сбыт, и рентабельность неплохая», – сказал Леонид Анфимов.



фото: Myfin.by

Цены на некоторые товары выросли в три-четыре раза

Также установлены факты реализации по завышенным ценам пользующейся повышенным спросом продукции, закупленной через необоснованных посредников.



Так, в минской аптеке по цене 24,96 рубля продавалось отечественное дезинфицирующее средство для обработки рук, которое аптека приобрела через цепочку из трех недобросовестных посредников. В результате стоимость средства по сравнению с ценой завода-производителя увеличилась более чем в три раза.

В Бобруйске в продаже был антисептический гель для рук стоимостью 22,97 рубля за флакон (850 г) – почти в 4 раза дороже, чем его купил минский посредник у местного завода-производителя.

КГК продолжит контроль

КГК потребовал от концернов «Белегпром» и «Белгоспищепром» в кратчайшие сроки обеспечить выпуск медицинских масок и средств защиты (антисептиков) в необходимом населению количестве.

Минсельхозпроду, концернам «Белгоспищепром» и «Беллегпром», облисполкомам и Минскому горисполкому предложено «незамедлительно принять меры по недопущению роста отпускных цен на производимые подведомственными предприятиями товары повышенного спроса».

Комитет госконтроля продолжит контроль за ситуацией на потребительском рынке. Особое внимание будет уделено наличию в аптечной сети средств защиты, которые пользуются повышенным спросом граждан, сообщили в ведомстве.